【韩网热帖】T-ara芝妍自曝结婚后失去工作

*原标题：芝妍「与黄载均结婚后，没想到工作少到这程度，很辛苦」

芝妍在3日公开的YouTube影片里吐露了烦恼。 影片拍摄於今年6月，芝妍和朋友在车中聊天，提到：「已经预想到结婚会对我的职业造成影响，但实际经历还是好辛苦。 一开始更辛苦。 我对欧巴说，我感到有些惊慌，没想到会到这个程度。 太虚无了。 仿佛我过往的活动全都被结婚所掩盖。」

芝妍说：「年轻时结婚是我的选择，所以能够接受，只是换了篇章而已，我并没有变。 欧巴也说让我想做什么就做什么，放松地休息、不要因为工作有压力，但这并不容易。」



影片中这一段从2分12秒开始：



此外，芝妍2009年7月作为T-ara成员出道、2014年5月开始SOLO活动，2021年主演KBS电视剧《Imitation》，主演电影《江南丧尸》今年1月刚刚上映。去年2月芝妍以亲笔信公开与职棒选手黄载均的恋情，随后於12月10日举办婚礼。

韩国网友评论：

1. 怎么能怪结婚呢，之前就已经...

2. 没共鸣... 结婚至少还上了新闻，之前没什么活动、几乎隐退了吧... 而且还有像洪贤姬那样婚后反而更好的

3. 芝妍演戏时大多是漂亮的未婚女性角色... 婚后肯定会失去这些角色，跟洪贤姬状况不同

4. 即便作为T-ara活动不多，但个人活动一直都有

5. 直到结婚前都有拍戏、发歌、上综艺

6. 之前也有演员说婚后听到剧组说只想请未婚女演员ᅲ

7. 张允瀞也说结婚生子后很长一段时间接不到活动邀约

8. 这就是艺人晚婚的原因... 成为有妇之夫、有夫之妇后，接到的节目本身都会不一样，只有那种要公开私生活的夫妻节目

9. 黄载均钱那么多，不会挨饿啦

10. 她这样讲难道是缺钱的意思吗？ 曾在某个领域达到顶峰的人，怎么会担心钱，担心的是作为艺人的事业啊

11. 当事人都说工作比婚前少了，怎么还有人反驳...

12. 女演员也很多在婚后突然接不到剧本，有些男演员拒绝和有夫之妇搭戏，有些制作公司也不喜欢

13. 说原本就没什么活动的人，真的有关注芝妍吗？ 她出来也不听不看，明明只是自己不知道而已

14. 粉丝也觉得很遗憾吧。 接连拍了两部电影、离开不会做事的公司，以为可以更加活跃，却马上结婚了... 本来希望粉丝的预想是错的ᅮ

15. 尤其女艺人，为什么结婚就会变这样？ 拍戏不是看演技吗，有什么很大的妨碍吗... ㅠㅠ

出处：https://www.instiz.net/pt/7422447

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻