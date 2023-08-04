本部长李俊昊让信义商圈挤爆！惋惜因台风没能去逛夜市「乖乖在饭店吃芒果冰」

热播中的人气韩剧《欢迎来到王之国》中的男主角李俊昊，於8月2日风雨中抵台，原定8月3日的行程因台风来袭而被迫延后至4日上午，於信义区举行，从早上6点就已有死忠粉丝在现场排队等待，只为见到本部长生人一面。





在众所期待之下李俊昊搭乘专车登场，他穿上白色T恤搭配全套米色的品牌休闲服饰，他留意到连对面马路以及较远的空桥上都挤满了粉丝们，於是也向四面八方的粉丝们以及众多媒体们一一挥手致意，并且不停变化姿势频送爱心，非常亲民。





距离上次来台已经有11年之久，李俊昊坦言自己一抵台就先喝了珍珠奶茶，原本8月3日是希望能到夜市去逛逛，无奈遇上了台风搅局，让他只能乖乖在饭店休息，不过也在饭店有吃到了芒果冰。对於台湾观众们喜爱《欢迎来到王之国》的程度远在他想像之上，也让他感到很开心，不忘提醒大家「这星期就是最后两集罗！」请所有观众们一起死守首播到最后一刻。





李俊昊也提到了自己接下来的活动，今日活动结束后他就立即开始投入接下来在日本即将展开的见面会，时隔多年再度以歌手的身分与大家见面，也让他有点紧张。被问到他之后还希望挑战什么样的角色呢？李俊昊表示最近正在研讨一些剧本，不管是什么样的角色，只要能够与观众们见面他都相当乐意接受挑战。





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