金贤重首次公开妻儿面容！满月宴举儿子慈爱出场酷似《狮子王》：「会把他好好养大」

据韩媒，金贤重上月29日在首尔某处举办儿子的满月宴，第一次公开了妻子和儿子的长相。

满月宴邀请了亲戚朋友及演艺界人士，十分盛大。 金贤重和妻子一同入场，伴随电影《狮子王》主题曲双手举高儿子，像老狮王介绍辛巴一样向宾客介绍儿子，身边的妻子也十分美丽。



金贤重表示：「我会好好养大小孩，让大家看到他每一年、10年、20年好好长大的模样。」

为满月宴担任司仪的是演员朴孝俊，目前以「burger brother」为名作为YouTuber活动，和金贤重在2020年通过音乐制作节目《寄生远征队》结识。





此外，金贤重2005年作为SS501成员出道，作为演员也十分活跃。 去年2月在演唱会上宣布将於圈外女友结婚，称对方是「最辛苦困难时守在我身边的人」，同年10月29日喜得一子。

去年11月金贤重在电视节目中透露，和妻子从高二开始交往到出道初期，之后经历多次分手复合：「当觉得世上只有家人时，希望有一位永远站在我这边的人，於是决定结婚。 妻子是很现实、贤明的人，比起物质上的承诺，我认为最好的报答是不走上歧途、好好维护家庭。」



提到儿子亦充满慈爱：「看著儿子一天天长大，感觉和我小时候非常相似。 现在对於换尿布和洗澡都很熟练了。」 今年2月发行正规三辑《My Sun》时也提到儿子：「出现了需要我的能量的儿子。 儿子绝对是改变我的契机之一。」



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