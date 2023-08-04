【韓網熱帖】T-ara芝妍自曝結婚後失去工作

*原標題：芝妍「與黃載均結婚後，沒想到工作少到這程度，很辛苦」（點開文章看更多網評）

芝妍在3日公開的YouTube影片裡吐露了煩惱。 影片拍攝於今年6月，芝妍和朋友在車中聊天，提到：「已經預想到結婚會對我的職業造成影響，但實際經歷還是好辛苦。 一開始更辛苦。 我對歐巴說，我感到有些驚慌，沒想到會到這個程度。 太虛無了。 仿佛我過往的活動全都被結婚所掩蓋。」

芝妍說：「年輕時結婚是我的選擇，所以能夠接受，只是換了篇章而已，我並沒有變。 歐巴也說讓我想做什麼就做什麼，放鬆地休息、不要因為工作有壓力，但這並不容易。」



影片中這一段從2分12秒開始：



此外，芝妍2009年7月作為T-ara成員出道、2014年5月開始SOLO活動，2021年主演KBS電視劇《Imitation》，主演電影《江南喪屍》今年1月剛剛上映。去年2月芝妍以親筆信公開與職棒選手黃載均的戀情，隨後於12月10日舉辦婚禮。

韓國網友評論：

1. 怎麼能怪結婚呢，之前就已經...

2. 沒共鳴... 結婚至少還上了新聞，之前沒什麼活動、幾乎隱退了吧... 而且還有像洪賢姬那樣婚後反而更好的

3. 芝妍演戲時大多是漂亮的未婚女性角色... 婚後肯定會失去這些角色，跟洪賢姬狀況不同

4. 即便作為T-ara活動不多，但個人活動一直都有

5. 直到結婚前都有拍戲、發歌、上綜藝

6. 之前也有演員說婚後聽到劇組說只想請未婚女演員ᅲ

7. 張允瀞也說結婚生子後很長一段時間接不到活動邀約

8. 這就是藝人晚婚的原因... 成為有婦之夫、有夫之婦後，接到的節目本身都會不一樣，只有那種要公開私生活的夫妻節目

9. 黃載均錢那麼多，不會挨餓啦

10. 她這樣講難道是缺錢的意思嗎？ 曾在某個領域達到頂峰的人，怎麼會擔心錢，擔心的是作為藝人的事業啊

11. 當事人都說工作比婚前少了，怎麼還有人反駁...

12. 女演員也很多在婚後突然接不到劇本，有些男演員拒絕和有夫之婦搭戲，有些製作公司也不喜歡

13. 說原本就沒什麼活動的人，真的有關注芝妍嗎？ 她出來也不聽不看，明明只是自己不知道而已

14. 粉絲也覺得很遺憾吧。 接連拍了兩部電影、離開不會做事的公司，以為可以更加活躍，卻馬上結婚了... 本來希望粉絲的預想是錯的ᅮ

15. 尤其女藝人，為什麼結婚就會變這樣？ 拍戲不是看演技嗎，有什麼很大的妨礙嗎... ㅠㅠ

出處：https://www.instiz.net/pt/7422447

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