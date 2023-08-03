BLACKPINK JISOO男友安普贤旧采访被挖！谈理想型：喜欢孝顺父母的女生，这条一直不变

顶流K-POP女团BLACKPINK成员JISOO和男演员安普贤恋情曝光，在全球K-POP中粉掀起热议。

3日，D社突曝大料，JISOO和安普贤克服7岁年龄差正在交往中，罕见的是JISOO所属经纪公司YG娱乐火速承认，双方经纪公司透露两人互相抱著好感慢慢接触中。论全球知名度和人气，安普贤不如JISOO，两人似乎也没什么交集，广大粉丝和网友十分好奇两人到底是如何相知、相恋的，对此目前还未有准确的消息传出。



不过安普贤旧采访中关於「婚恋」和「理想型」的发言目前登上了韩网热搜，看看当初他到底怎么说的。 2020年5月播出的真人综艺《我独自生活》中公开了安普贤和妈妈约会的场景。 妈妈看到街上的小朋友就对儿子说「你也到了娶老婆的时候」，在摄影棚内和其他嘉宾一起观看当时影片的安普贤看到这一幕表示：「我妈平时也不会催婚，可能之前看了孙淡妃那期节目吧。」

而同年3月播出的节目中，安普贤透露感情状况并公开了理想型，他称：「现在还没谈恋爱，理想型虽然会经常变，（但有一条不变）我喜欢孝顺父母的女生。」



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