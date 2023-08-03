没空重刷第一季！帮助大家回忆《D.P：逃兵追缉令2》这些人的再度登场！还有两季不变的设定是这些！

《D.P：逃兵追缉令2》已於上周完整公开六集剧情，但因为距离第一季播出时间已经有点久了，而且剧情发展有著高度的紧密相连，如果能够重新重刷第一季然后连著第二季一起看完是最完美的！不过没有时间的话，以下为大家召唤第一季的重点回忆！

【内容谈及第二季的关键剧情！如还没看完第二季，请斟酌看本文！有大雷喔！！！】

以下为防雷线



#曹石峰（赵贤哲饰）

贯穿了《D.P：逃兵追缉令》第一二季的关键人物就是曹石峰，身为动漫迷以及美术老师的他，在部队里老是受到欺压，更被要求也要同样欺负新兵，让他痛苦不已，（其中让他爆发的最后一根稻草就是演出《恶鬼》剧中的年轻警察洪庆）最终他绑架人质，被特勤队包围更试图饮弹自尽，让第一季就在安俊浩（丁海寅饰）的悲鸣呼喊中结束。



不过《D.P：逃兵追缉令2》在第二集的结尾，出现了一个重伤患者，听见新闻中播出同袍逃兵自首的消息，令他落泪，镜头刻意拍出了那副石峰招牌的眼镜。在第六集的最终，他脸上带著长长的伤痕，再度来到了仍在服役中的俊浩面前，让观众们感动大喷泪。



#金娄利（文尚勋饰）

金娄利与曹石峰是动漫好朋友，还会一起参加相关活动，两人更以动漫角色昵称相称。当时在寻找逃出军营的曹石峰，韩浩烈（具教焕饰）以及朴范求（金成均饰）还与他进行过访谈，甚至还帮过当时正在被霸凌的金娄利。这也是为何因为失语症而住院的韩浩烈，突然在电视上看见金娄利在宿舍内持枪扫射的消息，会显得如此惊讶，直接归队出任务。



#文英玉（元志安饰）

追捕逃兵「妮娜」的过程中，安俊浩在仁川被识破正在逃跑时，一位女子将他拉进了酒吧躲藏，她是文英玉。在第一季的第3集中，安俊浩与韩浩烈即使休假也来到釜山支援，寻找一位逃兵郑贤敏（李浚荣饰），文英玉是他的女友，同时也相当於他的提款机。最后韩浩烈出借了300万元给文英玉，引诱出郑贤敏。



最后虽然抓到了郑贤敏，文英玉却拿走了那300万后不知去向。第二季再度登场的她，成了仁川酒吧的老板娘，之后更与安俊浩说「下一次请你吃顿饭，一顿价值300万的饭」，重新提醒了大家在第一季当中的剧情。



#朴星雨（高庚杓饰）

高庚杓的再登场真的让人有些惊讶，他在第一季的第一集就登场，甚至带著刚进入D.P组的安俊浩出任务，结果是去耍废玩乐，使得安俊浩与目标逃兵申雨皙擦身而过！安俊浩怎么也想不到在路边向他借打火机的男子，竟在房间里用他所借的打火机烧炭自杀了…



事件之后安俊浩除了愤怒也相当自责，爆打了朴星雨一顿。朴星雨原本就是为了担任区厅长的父亲仕途而乖乖服兵役，但经过这件事之后他的父亲也遭到牵扯，家道中落的朴星雨将仇恨累积到第二季，登场捉拿为了揭发军中歪风而逃脱的安俊浩！

#申雨皙的姐姐申惠妍（李雪饰）

申雨皙是第一季中第一位登场的逃兵，也因为安俊浩未能及时寻回他，而导致最后找到的只是遗体。第一季并没有说明太多让申雨皙走让绝路的原因，但姐姐与妈妈在认尸的场面，依旧让安俊浩深深自责。而在第一季中出现的时候是大卷波浪长发的姐姐，在第二季中后段，顶著一头中短发登场，申惠妍变身为国军人权中心的干事，为揭发军中不当霸凌事件努力。



安俊浩为了提供有利证据给申惠妍，甚至与她相约在弟弟申雨皙的长眠地，而在第一季中，事务长为了保全安俊浩，将烧炭现场的关键证物打火机收了起来，安俊浩始终对於没能救回申雨皙感到后悔，还在其骨灰格中，放入了这个关键的打火机，表达自己的歉意。

#黄章秀（申承浩饰）

军中霸凌后辈的最恶代表人物，甚至逼著原本不想对新兵使坏的石峰也得跟他一样。在退伍前他竟然受到大家的欢送，只有石峰始终要求他给个道歉，黄章秀就敷衍地说「过去的事都忘了吧」，丝毫不懂他对别人造成的心理创伤。



第二季最后安俊浩坐在客运上往外看，黄章秀就像是普通大学生一样在路边与同学们有说有笑，以往在军中霸凌后辈的他，却依旧过著相当平凡愉快的学生生活，那些被他伤害过的人呢？或许已经失去生命，或者正努力克服心灵的创伤活下去……这场面引起观众非常多的反思。



#第一季与第二季都延迟登场的韩浩烈（具教焕饰）

总是不按牌理出牌的韩浩烈，在第一季当中先是在医院装病，在第一宗逃兵案后，朴星雨无法再度成为D.P时他才归队。第二季更是得了失语症，一开始仍住院中，但听见了金娄利的事件让他从床上跳起来。而具教焕的招牌动作（手掌打开后五指集中抓皱状）也在第二季保留著。



#韩浩烈对刀的恐惧第二季才揭晓

在第一季，韩浩烈在追捕石峰的途中，两人一路追到了电影院，曹石峰原本故作镇定躲在人群中，但还是被浩烈发现，他手上持刀挥舞著，让韩浩烈有些恍神恐惧，到了《D.P：逃兵追缉令2》才揭晓了原因。



在《D.P：逃兵追缉令2》追捕逃兵「妮娜」时提到了妮娜制作假身分的过程，原来10个月前，D.P组朴星雨与韩浩烈已经盯上了变装皇后妮娜，韩浩烈到了后台要逮捕他时，被他用刀刺伤也因此脱逃。也造成了日后韩浩烈对於刀子的恐惧。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻