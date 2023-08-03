《单身即地狱3》要来了～「天堂岛」和「地狱岛」规则将出现变化！第二季「人气男」金珍映加入主持人行列

《单身即地狱3》制作组在今日（3日）表示，继洪真庆、李多熙、曹圭贤、韩海之后，第二季的出演者金珍映（Dex）也将加入MC行列。

《单身即地狱》邀请魅力十足的单身出演者来到荒岛上寻觅对象，主要分为「地狱岛」和「天堂岛」两部分，只有在地狱岛配对成功才能前往天堂岛，期间可以更换对象。不仅在韩国，在海外也获得很高的人气。据悉，第三季将会与前两季不同，「天堂岛」和「地狱岛」等场所和规则将会来新鲜的变化。



李多熙表示：「看著单身出演者微妙的感情交流，我比任何人都真诚地投入。这季也会出现有魅力的出演者们，大家可以期待以新的规则展开的不可预测剧情发展。」让人很好奇这一季会有什么样的人出演呢 XD

韩海则说：「从一开始就』爲每个人强烈的角色和席卷而来的感情线而晕头转向，而且作爲新MC的Dex是前一季出演者，新鲜的视线和个人与我产生共鸣的部分相似，感觉遇到了灵魂伴侣。」Dex也说：「看著《单身即地狱3》的出演者们，想起过去火热的夏天，感触颇深。因爲是出演者，所以会更加准确地预测第三季出演者的心理方向，希望大家多多关注。」



另外，《单身即地狱3》预计在今年冬天公开。

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