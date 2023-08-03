《單身即地獄3》要來了～「天堂島」和「地獄島」規則將出現變化！第二季「人氣男」金珍映加入主持人行列

《單身即地獄3》製作組在今日（3日）表示，繼洪真慶、李多熙、曹圭賢、韓海之後，第二季的出演者金珍映（Dex）也將加入MC行列。

《單身即地獄》邀請魅力十足的單身出演者來到荒島上尋覓對象，主要分為「地獄島」和「天堂島」兩部分，只有在地獄島配對成功才能前往天堂島，期間可以更換對象。不僅在韓國，在海外也獲得很高的人氣。據悉，第三季將會與前兩季不同，「天堂島」和「地獄島」等場所和規則將會來新鮮的變化。



李多熙表示：「看著單身出演者微妙的感情交流，我比任何人都真誠地投入。這季也會出現有魅力的出演者們，大家可以期待以新的規則展開的不可預測劇情發展。」讓人很好奇這一季會有什麼樣的人出演呢 XD

韓海則說：「從一開始就』爲每個人強烈的角色和席捲而來的感情線而暈頭轉向，而且作爲新MC的Dex是前一季出演者，新鮮的視線和個人與我產生共鳴的部分相似，感覺遇到了靈魂伴侶。」Dex也說：「看著《單身即地獄3》的出演者們，想起過去火熱的夏天，感觸頗深。因爲是出演者，所以會更加準確地預測第三季出演者的心理方向，希望大家多多關注。」



另外，《單身即地獄3》預計在今年冬天公開。

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