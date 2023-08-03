《假面女郎》8月18日即将公开！高贤廷挑战阶下囚、安宰弘则变身为热爱直播的宅男

《假面女郎》描述在这个外貌至上的时代，对於自己的外表感到自卑的平凡上班族金某美，戴上了华丽的面具将自己的真面目隐藏，开始了自己的直播节目。令她意想不到的是自己竟因此卷入事件，而展开了她波折不断的人生。

平凡的上班族却在一夕之间成了震撼社会的杀人事件嫌犯！《假面女郎》由高贤廷、安宰弘、廉蕙兰、NANA以及五位新人演员共同演出，她们突破於以往的造型以及让人无法预测的故事发展，将再度成为Netflix的话题新作，导演金永勋更强调每一个小故事都将塑造出不同个性的角色。

被本剧又现实又奇幻的特性所吸引，NANA决定演出，她也表示相当同情金某美的人生故事，似乎不管怎么解决都感到未来是没有希望的，NANA将在剧中展现美丽外貌，却也感受到直播时短暂的幸福以及随之而来的绝望，将有更多内心戏的深度演出。



演技派的高贤廷则是看了剧本后，觉得演出此角色应该颇有难度，於是决定向自己挑战。她将饰演剧中成为了阶下囚，代号1047的女囚犯金某美，这此的角色将再度展现她不同於以往的内敛演技。安宰弘则是饰演一位乐於在下班后收看直播的朱五男，白天在公司他希望是个没有存在感的吴生职员，晚上却想要在自己的世界里成为一个重点人物，他将诉说专属於他的悲情故事。

廉蕙兰则在剧中演出一位把子女当作他的世界的母亲金京子，为了寻找自己失踪的儿子努力不懈，兼具母爱以及坚毅的精神。《假面女郎》即将於8月18日在Netflix上公开。



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