《欢迎来到王之国》本部长打动父亲荣升社长之位！姊姊暗中出招，俊昊与润娥坚持爱到底！（EP.13 –14）

[有雷] 《欢迎来到王之国》想说本周要开虐，但霸气本部长绝对不会让大家失望的〜即使恋情被迫曝光，润娥与俊昊在酒店也招来不少眼光，但幸好两人都不因此退缩，尤其本部长更是把女友宠上天。不过此时润娥却遭到调职，两人如何化解眼前危机呢？

以下为防雷线



嗣朗（润娥饰）担任梦幻小组来到会长家服务，餐桌上会长讨论的却是具元（李俊昊饰）与未婚妻的婚事，让嗣朗吓得摔破了盘子。具元希望嗣朗无论如何不要考量到分手，他会解决眼前两家的婚约。两人牵著手决定要继续相爱下去。



父亲要具元与姐姐各自提出对酒店的改善企划，姐姐只针对节省酒店开支来下手，削减员工权益与福利。具元却提出了全球化的计画并且已经进行中，让父亲龙心大悦，直接在会议上表示本部长即日起升任为王者酒店的社长，这令姐姐相当不开心，更打算继续出招阻挡具元的成功之路。



具元与嗣朗在家中享受两人时光却被狗仔偷拍，虽然一开始报导时女方的样子用了马赛克处理，但后续露出更多报导却直接公开了嗣朗的样貌，让她在上班时处处遭受议论，甚至说她的快速升迁都是因为本部长。具元也霸气保护女友，表示是自己刻意追求嗣朗，还送礼给嗣朗的同仁，希望大家多多照顾她。



具元的父亲早已知道报导的曝光就是姊姊的烂招数，甚至报导还牵扯到父亲与具元的妈妈，由於具元妈妈也曾是酒店员工，直接被拿来相提并论，这踩到了父亲的地雷，也怒斥姊姊一顿。原本以为会长是过来人，也许会支持儿子的恋情，不过看起来并没有，他要求具元将感情整理干净后分手。



具元海外出差三周，回到酒店却不见嗣朗的踪影，打听之下才听说她被调职了，到大家传说中的员工流放地「王者观光酒店」。为了保全具元的事业，身为员工的嗣朗也只能接受公司的调职分发，期待两人在异地重逢！



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