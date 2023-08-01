《Bro & Marble》池锡辰的东西一直被Joshua＆Hoshi偷走！让他激动大喊：「呀～SEVENTEEN完全是骗子耶」

《Bro & Marble》EP.4是第一次团体旅行，他们可以获得替人实现愿望的阿拉丁神灯（3个真的、3个假的），得完成任务才能确认自己拿到的是真是假。

抽到的角色和任务如下：柳演锡（公主：和大家自拍）、曹圭贤（老虎：只泞用哦哼、呼噜对话）、池锡辰（商人：卖东西）、李东辉（骆驼：喝掉三瓶一公升的水）、Joshua（猴子：吃掉一串香蕉并搜集香蕉皮）、Hoshi（小偷：偷走池锡辰的眼镜）。



池锡辰为了卖掉《Bro & Marble》成员的小卡，好不容易在市集遇到认出他的菲律宾粉丝，菲律宾粉丝确定要购买后还对他说：「在这边等我们的话，我们去领现金回来。」两位领现金回来后，结果...交易现场被其他人目击。柳演锡：「他是骗子！不要购买！如果你们不买这个小卡，我们可以跟你们拍照。」Joshua也加入：「你们不要买！」池锡辰听到超爆气，本来要成功了。

Hoshi则是在一旁走来走去，趁著现场很混乱的时候，走到池锡辰飞快抢走他的眼镜，他逃跑时Joshua还挡了一下池锡辰。池锡辰边跑边喊，最后放弃说：「呀～SEVENTEEN完全是骗子耶！」之后池锡辰在看小卡剩下的小卡时，结果又被Joshua偷走一张，混乱的一切让柳演锡疑惑：「那又在干麻啊？」



호시 안경 훔치고 진짜 개빠르게 도망가는 거 왤케 웃기지 전속력으로 휴대폰 카메라로 달려오는 햄 영상 생각남 pic.twitter.com/cV4y15tTtZ — 고딕 (@hosssikk) July 28, 2023

之后大家搭著游览车要前往神秘的地方，池锡辰又坐在Hoshi和Joshua中间，Joshua还试图偷走池锡辰的包包，池锡辰好不容易抢回来后，一旁的Hoshi又从包里偷走任务卡，池锡辰气到大喊：「这里完全一片混乱啊！」怎么到哪里都是受气包 XD



而他们也抵达沙漠，还出现了一位神秘人士（曹世镐）牵著骆驼登场，又有什么样的任务等待著他们呢？香港观众可上「黄Viu煲剧平台」观看）

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