《Numbers》甫完结崔振赫又有新戏《日夜不同的她》！郑恩地、李姃垠扮同个女主角！

据《STARNEWS》今（31）日报导，郑恩地、李姃垠与崔振赫确定主演全新电视据《日夜不同的她》。

《日夜不同的她》顾名思义是讲述一名白天与夜晚大不相同的女子的故事。女主角「李美真」8年来都过著准备考公务员和各种打工的生活，几乎失去了青春，某天醒来还变成年长的大婶「林顺」。

郑恩地与李姃垠即饰演同个女主角。太阳下山的时候是20多岁花季少女、就业准备生「李美真」，由郑恩地饰演；太阳升起的时候是以老年实习生身分就业的中年妇女「林顺」，由李姃垠饰演。



郑恩地这两年回归演戏，主演了《酒鬼都市女人们》系列再创演技事业高峰，期间还演了《Blind》（局外人），戏约不断，而李姃垠上半年才带来《Missing：他们存在过2》，今年还将有作品《精神病房也会迎来清晨》，没想到很快又接演了新作。



崔振赫则饰演工作上不允许任何差错的完美主义者检察官「桂智雄」，负责毒品调查，这可是他继2014年《傲慢与偏见》后再度扮演检察官。崔振赫睽违已久正式回归的这一年，《Numbers：大厦之林的监视者们》才刚结束又有新戏，三位演员皆可谓炙手可热。



《日夜不同的她》将由《我们相遇的奇迹》、《大力子都奉顺》、《现在开始是Showtime!》李亨民执导，《Good Casting》朴智河编剧。详细戏剧编成细节还得待官方公布。

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