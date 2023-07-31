MV也就算了，竟然打歌舞台也用外国手机？NewJeans自拍Ending惹韩国网友不满

打歌舞台可以出现明显的品牌标志吗？

NewJeans新曲《ETA》的MV是用iPhone 14PRO拍摄的，该MV还被直接用作广告，得到了极高的曝光率。 用手机拍摄MV，不仅宣传了手机的高清图元，还代表著年轻一代的感性，随时随地用手机记录生活的美好。





不过NewJeans这样明晃晃地为手机做广告真的没关系吗？ 对於这一点韩国网友们看法不一。前不久IVE成员张员瑛就因为手机问题被骂惨，她参加了三星手机活动，却在网路上分享了用iPhone拍摄的照片 ，被指不专业，一度掀起热议，甚至外网也有报道，可见K-POP爱豆如今的影响力。

在韩国网友们看来，作为K-POP女团代表人物，应该更注重国产品牌的使用和宣传。 尤其是NewJeans的粉丝层集中在10代青少年，她们在MV中大张旗鼓地使用国外品牌，很有可能影响到青少年，忽略国产品牌。

在近期SBS音乐节目中，NewJeans拿著iPhone登台演出并拍摄了Ending，多个镜头中出现了清晰的手机，节目播出后再次在韩网掀起热议，不少网友表示：「这麽明晃晃地做广告吗」、「这是打歌舞台，不是你们自己的广告片场」、「 在舞台上展示自己做广告的手机，那么下一次是不是要请品牌大使来走秀」、「这是我见过最无语的PPL」、「莫名其妙，居然在音乐节目里做广告」等。 也有不少网友觉得此类方式很新颖，称：「老套的ending看太多了，这个还蛮新颖的」、「和舞台风格很吻合啊，为什么不可以拍」、「只有短短几个镜头而已，有什么问题吗」、「说讨厌的人，你们只是讨厌NewJeans罢了」等。



뉴진스 ETA 엔딩 아이폰 14 pro로 촬영했어 pic.twitter.com/TpTrhyei36 — 밍곰 (@Minggom_16) July 30, 2023

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