果然年少时不能遇到太惊艳的人！SEVENTEEN Joshua让3岁的宝宝念念不忘

Joshua三寸（삼촌音译，叔叔），你什么时候再来？

没想到时隔3个月，雅琳还惦记著Joshua叔叔。 早前SEVENTEEN成员Joshua和Jun（文俊辉）一起参加了育儿综艺《超人回来了》，两人拜访了FT Island成员崔珉焕的家，帮他一起照顾双胞胎女儿雅琳和雅允。 双胞胎小女生也完全被帅气又温柔的Joshua和Jun叔叔吸引住，4人度过了非常温馨的时刻。 最后雅琳还抱著Joshua，让他不要走，这一幕令无数SEVENTEEN粉丝羡慕不已，谁会不喜欢温柔的帅哥呢？？



삼촌 가지마 소리에 얼굴 구기며 웃는 조슈아 때문에 무장해제됨, 활짝 웃음,.. 슈돌.. 오리아기 심금을 울리는 최고의 영상으로 선정되었습니다 pic.twitter.com/rJofNY5fea — 오리 (@dngjljsh) May 5, 2023

时隔3个月，惊人的一幕发生了。 新人男团ZB1的章昊、成韩彬和Ricky参加了《超人回来了》的录制，拜访的也是崔珉焕家，其中一名成员在和雅琳熟悉之后问她「叔叔叫什么名字」，雅琳脱口而出「Joshua」，听得男爱豆哭笑不得，只能轻轻地告诉宝宝「那位叔叔已经走了」。



친구가 제보해준 오늘의 힐링 아린이 조슈아 삼촌이 인상 깊었나봐 다른 삼촌후배한테 조슈아 삼촌이라고 하는 거 너무 웃기고 기여움 pic.twitter.com/M82ZE5Lby3 — 치노 (@shuuccino) July 21, 2023

果然年少时不能遇到太惊艳的人，雅琳时隔3个月还在念叨「Joshua三寸」，忘不掉，根本忘不掉！

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