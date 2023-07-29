【韩网热帖】最近台湾台东市的持刀乱砍事件

7月9日，台东街头发生4对1大乱斗。

26岁蒋姓女子拖行李箱过马路时，被50岁张姓男子尾随并用15cm长刀猛刺。女子努力逃命但手臂、大腿、脖子都被刺伤，眼看就要丢掉性命。这时4名男子听到呼救声登场，为了与持刀男对峙，分别捡起附近物品作为武器，包括电风扇、行李箱、锅勺和棍棒。

锅勺男趁嫌犯分心迅速击落其武器，棍棒男立即拾起，随后四人一拥而上，嫌犯像狗一样被围殴然后逮捕。警方在嫌犯背包里还发现另外一个凶器，正在调查犯案动机。 受害女子立即被送往医院，已无生命危险。此外，帮助抓捕嫌犯、正在读大学的大儿子表示：「想到女生可能会受重伤，就过来搭救了。」二儿子：「其实因为害怕一直向后退，但为了救人没想太多。」

▼SBS电视台相关报道已有2百万+观看：



▼中视新闻相关报导：



韩国网民评论：

1. 太帅了ᅲᅲ

2. 这才是真男人

3. 我看了影片，真的让人起鸡皮疙瘩，帅过复仇者联盟

4. 面对手持凶器的歹徒真的很需要勇气，了不起

5. 眼泪出来了... 感谢这4位义人

6. 哇棍棒男以外的3人是爸爸和两个儿子，大发

7. 无论哪里都有伤害女性的精神病啊，怎么不去捅自己

8. 真的好帅，希望我国也有更多正义人士

9. 在韩国可以这样制服对方吗？ 法律太烂了，感觉会反过来被告「持凶器施暴」

10. 在韩国的话，四个人都会被嫌犯起诉吧

11. 真的很了不起，但看到大家的武器又忍不住笑出来kkkk幸好女生没事

12. 就算是文明社会也要记住：做了该被揍的事就应该挨揍

13. 哇，人类爱上升ᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/2872347873

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究