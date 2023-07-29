双帅终於要在剧里相见！路云将特别出演韩版《想见你》，与好友安孝燮、全汝贞合作！

近日根据韩媒 YTN 报导，路云最近结束预定在9月公开Netflix 新剧《走进你的时间里》特别出演的拍摄。他将通过这部作品与安孝燮、全汝彬、姜勋等人合作。

对此，FNC娱乐表示：「确实是出演《走进你的时间里》，但对於分量、角色等，现在还不能详细说明，请大家谅解。」



《走进你的时间》是翻拍自台剧《想见你》，剧情讲述2023年的韩俊熙（全汝彬 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听著歌曲《You to Me Again》，意外灵魂穿越到1998年的权敏周（全汝彬 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权敏周的郑仁圭（姜勋 饰），展开三人之间的故事。

路云和安孝燮现实生活中是好友，虽然两人之前没有一起拍过戏，但偶尔在采访会透露彼此的好交情，也会给对方送上应援咖啡车。这次两人终於要合作，让网友纷纷表示：「好期待」、「亲估终於要一起拍戏了」、「好奇会是什么角色」、「想看两位帅哥同框」等等。



另外，路云和曹宝儿、河俊、Girl's Day Yura 搭档的新剧《这恋爱是不可抗力》将在8月23日首播，该剧讲述一名绿地科公务员「李洪潮」获得300多年前被封印的禁书，和变成禁书下牺牲品的律师「张辰由」，发展了罗曼史。



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