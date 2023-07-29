《D.P：逃兵追缉令2》无雷观后感：震撼度不输前作、议题更广更深，忍不住一口气看完！

Netflix昨日下午公开《D.P：逃兵追缉令2》全部6集，小编必须承认：这是近期久违的完全不需要快转的一部剧！

*虽然这篇文不涉及具体剧情，但如果追第二季之前完全不想接触任何相关信息的话，还是可以先跳过哦！



震撼依旧

如果说第一季观众是因为对内容一无所知而震撼，那么第二季在已做好心理准备的情况下，仍极有可能为编剧和导演深深折服。 看前几集的时候可能感受还不太强，但随著剧情进展到后半段，愈加紧张的环环相扣、难以预测的人性面向、建立在缜密思考基础上的绝佳反转，全部都让人欲罢不能、忍不住一口气刷完！



话题更广

第一季多名逃兵的故事已让观众见识各种不同的苦衷，第二季继续挖掘特定身份或特定部队所面临的困境。 虽然叙事结构与第一季相似，都是由追缉逃兵或调查案件牵出深藏的矛盾，但具体case完全不同，且在最后把讨论范围扩展到不止军队内的人与人之间... 真的很值得认真看完！





第一季的伏笔人物

有几位在第一季中戏份不多的角色，例如孙锡久饰演的林智燮上尉、烧炭逃兵的妹妹等，到了第二季都获得更多描写。 不仅展现出他们更加立体、真实的个性，也令整个剧情更加有力。



更多人性和叙事的反转

第二季有新加入的关键角色，分别代表不同的利益集团和价值体系，其冲突和转变令人随时捏一把汗。 剧情方面亦出现多次反转，有时令人拍手叫绝，有时令人感到震惊和无力...... 导演的节奏把控很棒，总能在看似绝望的时刻抛出合情合理的伏笔，让观众全程都处在紧张状态！





总的来说，小编认为第二季值得接近两年的等待，尤其后面三集，很推荐用完整的时间段一口气看完！



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