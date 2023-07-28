安孝燮首个亚洲巡回粉丝见面会2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW> 香港场将於10月1日（星期日）假九龙湾国际展贸中心Stall Hall举行

【2023年7月28日，香港讯】近年凭著人气剧集《社内相亲》、《浪漫医生金师傅》系列而红遍亚洲的韩国男演员安孝燮，刚展开出道以来首个亚洲巡回粉丝见面会「2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR 」，分别於7月16及22日完成首尔及泰国场。这位魅力不凡的霸道总裁将於10月1 日（星期日）驾临香港，势必掀起一股扑飞热潮！

今年28岁的安孝燮，自2015年正式出道后慢慢累积人气，2020年因《浪漫医生金师傅2》剧中徐宇镇一角崭露头角，演技备受好评。直到去年在SBS大热韩剧《社内相亲》中饰演霸道总裁姜泰武，凭藉高冷帅气的外型及深情宠妻人设而爆红。其后，在今年4月播出的《浪漫医生金师傅3》亦展现愈趋成熟的演技，成功奠定新生代韩剧男神地位。而新剧《走进你的时间里》翻拍自台湾神剧《想见你》，预计9月於Netflix播出，届时安孝燮的人气定将攀至另一高峰。



自身天赋加上JYP的3年练习生训练，让安孝燮同时拥有相当不俗的歌唱及舞蹈实力；前两站见面会上，安孝燮不仅跟大家回顾了出道至今的演艺作品，更施展浑身解数自弹自唱及惊喜献唱了BIGBANG 太阳与BTS Jimin的〈VIBE〉，令全场观众热血沸腾！另外，见面会更大送团体合照、签名海报、签名宝丽来、欢送环节等多项粉丝福利，定能让大家留下了美好的「THE PRESENT」回忆！



门票将於8月22日（星期二）下午2时起於快达票（网上购票：www.hkticketing.com 或购票热线：+852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)）公开发售，售价为港币$1,488 (VIP Package)、$888。在公开发售首日后，如有剩余门票，则亦将於8月23日（星期三）起於香港会议展览中心、香港演艺学院、香港演艺学院伯大尼古迹校园、九龙湾国际展贸中心及K11 Select的快达票售票处发售。



备注：

快达票将额外收取每张门票的顾客服务费。

各售票处或特约销售点的不同办公时间。

2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR in Hong Kong 门票售价详情如下：



有关粉丝福利的详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。

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