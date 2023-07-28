「现在是时尚肌肉」南宫珉肌肉大消风！曝入行只是想试试，新人时期被骂三字经也开心

南宫珉真的很珍惜每一个机会与角色啊QQ

《刘QUIZ ON THE BLOCK》本周播出的最新一集EP.204邀来「信任所以观看」的「国『珉』演员」南宫珉，聊了聊他从入行、新人时期到现在20多年的演技生涯。

南宫珉一登场就让人感受出变化，2021年因《黑色太阳》练成的壮硕肌肉明显消风，去年《千元律师》里还能看见他的太平洋宽肩，如今变回了过往纤细的形象，南宫珉坦荡荡笑著说：「现在什么都没有。」称现在这是「时尚肌肉」，有点肌肉线条也还能舒适的穿衣服。



他提到当时扮演特务韩志赫狂练肌肉，是为了呈现「能一拳制服别人」的模样，比起矫捷躲避，他更想表现能直接出击压倒人的样子，所以大练特练，「真的要死了」，也提到当时还要在镜头前露上半身，压力大到狂作噩梦，但他对角色有责任感、追求完美，即便很辛苦还是做下去。



而就读韩国中央大学机工系的他，为何会肄业还踏进毫无相关的演员行业？南宫珉表示自己从未想过要当艺人，但某天看到MBC招募演员的广告便涌起念头「或许我有尚未开发的潜能」，结果妈妈听到的反应竟是失笑，不过丝毫没有打击到他。徵选当天，他说自己演得很烂导致全场鸦雀无声，但仍非常开心，只因为找到了自己真正想做的事情：「我当时真的很幸福，我是第一次如此著迷於某个瞬间，所以即便后来（在片场）被别人骂脏话，我还是能撑到现在。」



南宫珉整场谈话聊了不少新人时期对演戏的热忱，说自己当时就算被迁怒、被骂三字经都很幸福、很开心，只因为「能演到戏」，没戏分的时候他时时刻刻在研究台词，自认过得很充实。整集节目南宫珉不晓得说了几次「太开心了」，频频笑容可掬的露出白皙牙齿，对演技的热情都满溢出了萤幕，即便刘在锡心疼他新人时期的各种不平等遭遇。



问他想对20几岁的自己说些什么，他忍不住红眼眶落下泪来：「我从没对自己说过『做得好』这种话，那时候拿到大赏回到家，短暂喝了一下，稍微有了念头『你一定做得很好』，除此之外好像就没有称赞过自己。」接著对自己说：「一开始演戏，戏演得不好、在拍摄现场毫无用处的你，现在担起一个作品、成为一股力量，这代表当时的你有抱持著对演戏的热忱好好坚持下去，之后继续坚持，你一定会做得更好。相信自己，保持自信。」



看完此集《刘QUIZ ON THE BLOCK》，观众都佩服南宫珉的毅力与正向态度，也感谢他熬过那段时光、成为了真正的演员，否则我们可能看不见「金成龙」、「白承洙」与「千智勋」等等经典角色，甚至是整个作品《金科长》、《Stove League》（金牌救援、奇迹拍档）、《千元律师》……啊！

▼上述相关片段



节目上，选择《Stove League》的原因、在《能听见我的心吗？》被前辈尹汝贞训话、文晶熙要他有自信点他会跑去打密码「@自信1」、和金智恩从《监狱医生》后合作四次的缘分、和《金科长》萤幕CP俊昊（李俊昊）仍保持联系……有兴趣的观众不妨找来完整节目收看吧！

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