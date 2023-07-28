《等待了很久》罗人友＆金智恩联手缉凶揭家族秘密！崔珉起入行11年剧界再出道

剧集已於日前首播，大家是不是已经追看呢？

全新悬疑犯罪韩剧《等待了很久》讲述乡村刑警吴真城（罗人友饰）和弟弟吴真宇（崔珉起饰）在「宇进」小镇过著极其平静的生活，某天真宇却被指认为连环杀人犯！为了替挚亲洗脱嫌疑，真城加入特别调查小组，并与检察官高英珠（金智恩饰）、车英云（权律饰）携手展开调查，此时弟弟却遭到黑色势力的迫害；真城也在追查案件的过程中，发现了惊人的家族秘密⋯⋯



韩剧《等待了很久》由「新晋男神」罗人友和「初恋系女星」金智恩主演，近年二人分别在演艺圈大放异彩，前者透过Viu Original原创韩剧《月升之江》和《魔咒的恋人》崭露头角，后者则凭藉《黑色太阳》和《Again My Life》人气急升，两位影坛新贵将在《等待了很久》首度合作，并首次挑战刑警及检察官角色，令人期待！



由Viu Original原创韩剧《Again My Life》导演韩哲秀执导，《等待了很久》大部分演员包括金智恩、裴宗玉、李奎翰、郑尚勋、金姬贞和崔光一均曾演出《Again My Life》，《等》剧可说是重聚之作；而罗人友和裴宗玉则继《哲仁王后》后，时隔两年半再度合作。



此外，入行十一年的前男团NU’EST成员崔珉起（REN）也将献出他的「第一次」，宣告透过《等待了很久》在韩剧界正式「出道」！过去他曾客串韩剧《田禹治》、也演出了数部网剧和独立电影，不过在韩国电视剧正式亮相、并担任配角却是第一次，早前他更在粉丝见面会上亲自预告参演剧集的消息，获得了热烈的回响！剧中饰演吴真宇的他将改变哥哥吴真城的命运，二人的兄弟情也是剧集的一大看点。



全新悬疑犯罪韩剧《等待了很久》逢星期三、四在「黄Viu」上架！

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