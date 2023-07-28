泫雅出席日本「WaterBomb」再将火辣程度推到新境界！与「水弹女神」权恩妃有一拼

日本「Water Bomb」庆典上的泫雅热辣度直接拉满。

在韩国十分风靡的「Water Bomb」将庆典搬到了日本名古屋，泫雅作为表演嘉宾亮相。 原本就走性感路线的泫雅在外国舞台上更是魅力四射，连续演唱了《I'm Not Cool》、《Lip & Hip》，足足唱满半小时。

当天泫雅的舞台LOOK十分热辣劲爆，是在韩国演出时少见的妖艳，晕染细带比基尼搭配超短T恤和短裙，刚好露出腹肌和细腰，大走甜辣性感风，看得韩国网友们不禁惊叹：「不愧是泫雅」、「这一身很泫雅」、「又一次刷新的纪录」。



同一场活动上，在「首尔Water Bomb」上引爆火热关注的前IZ*ONE成员权恩妃也赚足粉丝们的目光。 不愧是被封为「水弹女神」的她，黑色短裙、皮件外套内搭红色胸衣，好身材一览无余，网友们纷纷留言「权恩妃再次创造传奇」、「把水弹改名为权恩妃」、「果然是水弹女神」等等。



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