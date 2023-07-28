泪目！SEVENTEEN夫胜宽手机壳贴纸很眼熟，原来是她啊

这一幕真的让无数观众和粉丝感动。

人气男团SEVENTEEN公开了最新一期的团综《Going Seventeen》，除了Jun和THE 8因其他行程未亮相之外，剩下的11名成员一起在乡下度过了十分安逸的一段时光，本期节目的主题是「夫家族的诞生」，一听就知道和成员夫胜宽有关。

节目播出途中有眼尖的网友发现夫胜宽的手机壳上贴著动漫小人贴纸，似乎在那里看到过。 节目一结束就有人把截图放到了网上讨论，原来贴纸也曾在已故的ASTRO成员文彬的手机壳上出现过，当时还引发了不小的热度。



세븐틴 승관 핸드폰에 붙인 스티커 pic.twitter.com/rbvQwP8iDo — francetracny (@francetracny) July 28, 2023

当初有粉丝看到文彬手机壳上的女生贴纸，以为是《非常律师禹英禑》的周边，文彬解释「这是文秀雅贴的，不知道她在哪里买的」。 后来又有粉丝去问妹妹秀雅，秀雅说：「是我贴的，粉丝送的我的画像贴纸，哥哥手机壳都换了，难道把贴纸挪到新手机壳上？ 哎哟，好感动。」



빈민수 하고 싶어서 엄청 열심히 찾았었는데

수아가 준 스티커라서 그냥 구할 수 없음.. #문빈 pic.twitter.com/xtS3BDpPz6 — (@rocong_0126) October 17, 2022

팬이 그려준 자기 캐릭터 붙여준 동생이나 그걸 새폰케로 옮겨 붙인 빈이나 사랑둥 #문남매#문빈 #문수아



네키 폰케 ---------------->새 폰케 pic.twitter.com/UDLKHsULms — LiveHappily0126(빈콩달프) (@LiveHappily0126) October 17, 2022

夫胜宽和文彬是K-POP界出了名的98Line好友，粉丝和网友们猜测可能是当初文雅也给夫胜宽的手机壳贴了，也可能是夫胜宽为了纪念好友，将文彬手机壳上的旧贴纸挪到了自己的手机壳上（泪目）。 不管怎么说作为文彬的死党，他也想替文彬好好守护妹妹。



此外，夫胜宽因为健康问题暂停了活动，甚至缺席了7月21、22日的演唱会，令粉丝们非常担忧。 两场演唱会上成员们不停提到夫胜宽的名字，希望所有的粉丝能够为他加油、鼓气。 还有粉丝捕捉到夫胜宽出现在了观众席后排，默默陪著成员们演出。 已经休息了月余的夫胜宽也有好消息传来，将出演郑中渊PD的新综艺《魔鬼的计谋 The Devil's Plan》，和其他11名艺人进行头脑游戏。

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