權恩妃Waterbomb舞台超辣！濕身透視襯衫大秀豐滿曲線，清純性感魅力爆棚
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權恩妃Waterbomb舞台超辣！濕身透視襯衫大秀豐滿曲線，清純性感魅力爆棚

明星   2023年6月25日   星期日13:33   Sani  

（封面圖源：Twitter@KWONEUNBI，IG@silver_rain.__）

夏季音樂慶典「WATERBOMB SEOUL 2023」從本週五至週日舉辦，IZ*ONE出身歌手權恩妃在第一天登台表演，大膽挑戰透視襯衫和清涼泳衣，火辣身材讓網友沸騰了！

23日在首爾蠶室綜合運動場舉辦的WATERBOMB中，權恩妃一連帶來《Underwater》《Door》《ESPER》《Glitch》等歌曲的精彩舞台，還玩水槍與現場觀眾互動。

這次恩妃的造型可謂出道以來最大膽，半透明材質襯衫只係一顆扣子，若隱若現透出比基尼泳衣和豐滿曲線，氣質清純健康又性感。

這次舞台不僅現場反響熱烈，在網上也引起大量關注，被網友譽為「Waterbomb G.O.A.T」，即「The Greatest of All Time」。

表演結束後，權恩妃通過SNS分享上臺前的照片，再次引來大量網友留言點讚：「天吶，這是恩妃？」 、「這麼大的事怎麼不早說」、「IZ*ONE媽咪不是白叫的」、「不叫媽咪挑戰（已失敗）」。

權恩妃2014年以女團Ye-A出道，參加《Produce 101》獲得巨大關注並作為限定女團IZ*ONE展開積極活動，2021年企劃結束後轉為SOLO歌手。 因聲音富有魅力，在電台領域也很有人氣。

過往幾屆WATERBOMB因宣美和BIBI的表演收穫滿滿關注度，今年恩妃的表現可謂成功接棒！最後就來一起回顧三位歌手的經典舞台吧！

▽權恩妃《Underwater》

▽宣美《24 Hours》

▽BIBI《The Weekend》

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