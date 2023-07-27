《无用的谎言》月底开播：「人肉测谎机」金所泫与黄旼炫共谱悬疑恋曲！

国民妹妹回来了！由韩国童星代表、「三金」之一的金所泫携手「偶像男神」黄旼炫华丽合作的爱情悬疑韩剧《无用的谎言》将於7月31日大热登场，到时候大家可以见证「双炫」在「信任」与「谎言」展开的双向救赎！

爱情悬疑韩剧《无用的谎言》讲述穆率熙（金所泫饰）天生拥有识破谎言的特殊能力，从小活用先天优势、化身替人分辨真伪的「说谎者猎人」赚钱养家，可是每天面对大大小小的谎言，令她渐渐无法信任他人，更认定自己身怀诅咒，内心越感孤独。正当她对人类已经失去所有信任之际，某天却遇上邻家男孩金道河（黄旼炫饰），道河表面上是韩国最知名、也是最神秘的作曲家兼制作人，事实上他曾被指认为杀人犯而习惯把自己隐藏起来，但他从不说谎的真性情令率熙大为震惊！两人相遇后决心揭开一宗凶杀案的真相，也渐渐从尴尬的邻居关系，变成彼此的救赎⋯⋯



昔日的「三金」童星转眼亭亭玉立，现年24岁的金所泫近年凭藉《Who Are You－学校2015》、Viu Original原创古装韩剧《月升之江》等话题作品奠定一线女星之位；不过这两年她放慢演艺步伐、减少幕前演出，《无用的谎言》也是她时隔两年回归小萤幕的新作，让粉丝相当期待！



前男子组合NU’EST成员黄旼炫去年经历团体解散后，正式以solo歌手及演员身份展开活动，还以奇幻古装剧集《还魂》「徐律」一角获封「最帅男二」！今年他不但发行了首张迷你专辑，又升呢担任男团选秀节目的星级导师，他更将在8月初以韩国为首站举行亚洲巡回演唱会，可见其人气持续高企！「双炫」首度在戏剧合作，不但是话题担当，同样也是颜值保证；制作组也透露两人对戏时的化学反应超出预期，呼吁观众多多关注这部集悬疑和浪漫元素於一身的剧集。



Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》将於本月31日首播，逢星期一、二晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看黄旼炫好友、前NU’EST成员REN（崔珉起）参演的《等待了很久》。



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