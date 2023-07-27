继《与神同行》后河正宇、朱智勋5年后再合作惊险拯救人质！9月1日全台上映

电影《赎命救援》由《尸战朝鲜》导演金成勋执导，《毒枭圣徒》河正宇、《与神同行》朱智勋领衔主演，改编自1986年黎巴嫩韩国外交官遭绑事件，远赴北非摩洛哥取景拍摄，费时7个月拍摄而成，是今夏备受瞩目的动作巨献！本作是河正宇和金成勋导演继《失控隧道》后，睽违七年再度合作的电影，而河正宇以及朱智勋两人都在尚未读过剧本的状态下直接答应演出！

《赎命救援》故事叙述1987年，一直无法脱离中东科的外交官敏俊（河正宇饰），某天从电话那端听到了来自20个月前在黎巴嫩失踪的外交官的暗号讯息。敏俊满怀著只要任务成功就能被任命到美国这充满抱负的期待，自愿接下拯救同事的非正式任务，前往黎巴嫩。敏俊抵达黎巴嫩的机场后，为了躲避觊觎他身上的赎金的机场警卫队的子弹洗礼，偶然坐上了韩籍计程车司机判秀（朱智勋饰）的车。连黑帮都觊觎敏俊所带著的赎金而追捕他们，在这宛如身处地雷区的状况中，敏俊能依靠的就只有唯一的韩国人判秀。然而，判秀这个只要给他钱就什么都能做的可疑人物，究竟能和敏俊一起救出同事吗？年度动作巨献《赎命救援》9月1日在台上映！



《赎命救援》有七成的场景都在摩洛哥拍摄，河正宇和朱智勋也在摩洛哥待了5个月进行拍摄，还在气候炎热的状况下拍摄被野狗追逐的场面，以及刺激无比的飞车追逐戏。金成勋导演表示：「我想打造出无论在什么状况下，都充满紧张急迫感的动作戏，因此我必须让河正宇和朱智勋所饰演的角色被逼到临界点。其中，被野狗追的场面最让河正宇印象深刻，他说：「拍摄那场戏的第一天时状况还可以，但第二天野狗们就开始变得粗暴，当导演一喊『卡』时，它们就发出悲鸣声，甚至还有工作人员被狗咬伤，让状况变得更写实了，因此也让我的演技变得更自然。」



出道20年的朱智勋，曾在过往的作品中扮演皇太子、阴间使者、王世子、杀人犯、律师、护林员等多样角色，这次他在《赎命救援》中饰演一名在黎巴嫩工作的计程车司机，为了这个角色还练习了阿拉伯语和法语台词，但他苦笑表示：「我完全看不懂阿拉伯文，所以就像外星语一样！因为要放感情演戏才行，但即使熬夜两天背诵仍很快就忘光了！法语的话，因为常常看法国电影所以习惯了，直到现在我仍完全不记得任何一点阿拉伯语！」



河正宇和朱智勋之前透过《与神同行》系列缔造「双千万观影人次」的票房纪录，因此许多观众都十分期待他们再度合作的演技默契！这次睽违5年再次共演，私下交情很好的两人，也透露一起参演《赎命救援》的感想，河正宇透露他和朱智勋的默契好到没话说，他表示：「拍摄现场常常有许多变数，但我们很会活用那样的氛围，一起互相配合，感受到对彼此的信任感，对戏时充满乐趣！」朱智勋则说：「是很有战友爱、令人感动的拍摄现场！更加理解自己所喜爱的人们，很刺激！」金成勋导演还盛赞两位演员绝佳的演技默契，他表示：「河正宇和朱智勋在《与神同行》时身处地狱，现在则在地面上相遇，在现场看两人演戏时，觉得他们就像在跳拉丁舞一样，有著互相拉扯的感觉，觉得只有自己看到很可惜，因此这次想让观众看看两人更纯熟的演技默契！」《赎命救援》9月1日即将在台上映！



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