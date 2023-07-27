《無用的謊言》月底開播：「人肉測謊機」金所泫與黃旼炫共譜懸疑戀曲！

國民妹妹回來了！由韓國童星代表、「三金」之一的金所泫攜手「偶像男神」黃旼炫華麗合作的愛情懸疑韓劇《無用的謊言》將於7月31日大熱登場，到時候大家可以見證「雙炫」在「信任」與「謊言」展開的雙向救贖！

愛情懸疑韓劇《無用的謊言》講述穆率熙（金所泫飾）天生擁有識破謊言的特殊能力，從小活用先天優勢、化身替人分辨真偽的「說謊者獵人」賺錢養家，可是每天面對大大小小的謊言，令她漸漸無法信任他人，更認定自己身懷詛咒，內心越感孤獨。正當她對人類已經失去所有信任之際，某天卻遇上鄰家男孩金道河（黃旼炫飾），道河表面上是韓國最知名、也是最神秘的作曲家兼製作人，事實上他曾被指認為殺人犯而習慣把自己隱藏起來，但他從不說謊的真性情令率熙大為震驚！兩人相遇後決心揭開一宗兇殺案的真相，也漸漸從尷尬的鄰居關係，變成彼此的救贖⋯⋯



昔日的「三金」童星轉眼亭亭玉立，現年24歲的金所泫近年憑藉《Who Are You－學校2015》、Viu Original原創古裝韓劇《月升之江》等話題作品奠定一線女星之位；不過這兩年她放慢演藝步伐、減少幕前演出，《無用的謊言》也是她時隔兩年回歸小螢幕的新作，讓粉絲相當期待！



前男子組合NU’EST成員黃旼炫去年經歷團體解散後，正式以solo歌手及演員身份展開活動，還以奇幻古裝劇集《還魂》「徐律」一角獲封「最帥男二」！今年他不但發行了首張迷你專輯，又升呢擔任男團選秀節目的星級導師，他更將在8月初以韓國為首站舉行亞洲巡迴演唱會，可見其人氣持續高企！「雙炫」首度在戲劇合作，不但是話題擔當，同樣也是顏值保證；製作組也透露兩人對戲時的化學反應超出預期，呼籲觀眾多多關注這部集懸疑和浪漫元素於一身的劇集。



Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》將於本月31日首播，逢星期一、二晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看黃旼炫好友、前NU’EST成員REN（崔珉起）參演的《等待了很久》。



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