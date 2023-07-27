女团成员对自己都这麽狠吗？一天只吃4颗鹌鹑蛋还要去掉蛋黄、苹果一小时吃一片！

女团成员真的不是谁都能当的，光是为减肥下的功夫就非普通人能比。

早前有女团成员曾公开表示为了上镜需要，她们的最佳体重需要维持在「身高-120cm」。 举个例子，身高165cm的话，需要瘦到45kg。 现实生活中，这样的身材绝对是偏瘦体型。为了瘦身，除了疯狂运动之外，女团成员们还经常节食，饿著肚子工作是常有的事情。 你以为这是个别情况，但实际上是K-POP界的常态。

最近女团SISTAR出身的韶宥就在节目《强心脏联盟》中讲述了自己的减肥故事。 出道14年的韶宥曾经也因为团队活动而不得不减肥，「大家都说我是队里最胖的那个，但其实我之前一直很瘦。 出道后因为不规律的生活以及不能准时吃饭而长胖，经常在车里吃雪糕和面包充饥，有一天发现自己胖到了56kg，那个时候女团的体重不能超过50kg。」韶宥继续说道：「减肥的那段时间一天只吃4颗鹌鹑蛋，而且还要去掉蛋黄。 不仅如此早晨还要运动2小时，之后去练习室练舞，节食加运动一个月瘦了8kg。」



韶宥的发言引起了IZ*ONE出身的权恩妃的共鸣，她补充道：「练习生的时候就要减肥，这样看起来才好看，才有机会出道。 早晨我会在宿舍把苹果切成片，1点吃一片，2点吃1片，3点再吃一篇，3天只吃3个苹果。」为什么女团成员如此执著於维持体重呢？ 权恩妃解释自己还是练习生时，经纪公司会每个月称体重，超重就会严格管理。



韩国粉丝和网友对女团成员的外貌和体重已经到了严苛的地步，稍微发胖就会被全网吐槽，导致女团成员们的心理压力也很大。 除此之外，因为镜头原因，明明现实生活中不胖的人也会显得肉肉的，为了上镜需求，女团成员们也不得不减肥。 其实我们普通人真的不要追求过瘦，极端减肥会导致免疫力下降，严重的还会影响健康喔。



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