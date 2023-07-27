真的惨！IVE张员瑛又被骂了ㅠㅠ 被妈妈们「围剿」：瞬间态度见人品，孩子真可怜

IVE张员瑛又又又被网民们攻击了。

事情还要从前几天曝光的一则简短影片说起，IVE参加在西班牙举行的拼盘演唱会，张员瑛走在路上时身边突然出现一名国小生年纪的小男孩，男孩伸手触碰他，因为陌生人的突然靠近而被吓到的张员瑛倒退了一步，随后男孩被女性保全人员隔离。 这段影片已经在韩网上掀起热议，不少网友表示完全理解张员瑛的反应。



현재 논란 중인 동남아 잼민이⁰어린애가 터치했다고 표정 썩는 건 쫌 아니다 vs 이건 장원영이 기분 불쾌할만하다⁰로 의견 50:50 갈리고 있음. pic.twitter.com/WLTnoUtVk0 — 프렌치소녀 (@nottdull) July 22, 2023

原以为喧嚣就此结束，没想到相关内容被搬到韩国「Mom Cafe」（网友多为妈妈）后，张员瑛被广大妈妈们狙击，她们的留言充满了不满，表示：「 对孩子太过分了，他只是因为好奇才想过去打招呼啊，我喜欢xx的理由就是他一开始被吓到，之后就开心笑起来，那之后我就真的很喜欢他了。 被吓到之后，知道对方是你粉丝的话，应该要好好对他啊，而且对方还是孩子」、「张员瑛后面的女生表情更恶心」、「看看她的眼神，啧啧啧」、「无意识反应最能体现平时的态度，她原本就不是什么善良的人」、「会给孩子留下一辈子的阴影吧，你一定要这样对他吗」、「 光看她的表情，我以为她看到的是什么虫子」等。 不仅如此，还有网友涌入张员瑛的IG，洗版式的留下呕吐、恶心等表情图，还称「那男孩很可怜」。



초등생이 몸 만지려고 하자 화들짝 놀라 피한 장원영… “너무하다”는 맘카페 회원



애 사진 보니까 작아보이지도 않던데..

글고 일반인들도 누가 갑자기 만질려고 하면 놀란다. pic.twitter.com/aXcS7TZqCc — 흐르는 多泥哀淚 애옹이처럼ㄷ-6 (@chalttoknuna) July 25, 2023

看到张员瑛再次被狙击，有不少粉丝和网友留言安慰，表示：「你突然被别人摸一下，难道会被吓到吗」、「孩子觉得很开心，但是张员瑛明显被吓到了啊」等。

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