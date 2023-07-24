《今生也请多指教》第一世的记忆出现反转！保留前世记忆的秘密，就藏在千年前的这一天（EP.11）

这集的反转看得人头皮发麻！纠缠千年的5个人，原来是因为这一个难解的心结......

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第11集关键内容！



水、雪与寒夜

知音看到的第一世记忆里，貂媛和她是名为「雪」与「水」的姐妹，姜珉起是祭司「天运」、瑞夏是神殿护卫「寒夜」，河道允也是护卫之一。

雪身体欠佳，水为给姐姐求药而偷走巫铃连夜逃跑。 天运带队追上二人，水哀嚎求情无果，雪最终还是被斩杀。 记忆中的寒夜拿著带血的刀，水悲痛愤恨地喊著：「我要杀了你！」



一切的源头

姜珉起强烈要求知音把第一世的记忆看完，说只有找到令她记住前世的原因，才能终结这样的生活; 并劝瑞夏帮助知音「回归平凡」。

知音为避免身边人因自己受害，决定再次拿起巫铃。 这一次，她看到了颠覆性的细节：当年雪和水被追上后，天运认为区区人命不如天命重要、打算杀掉雪，寒夜劝水妥协以保全性命，这时天运突然抽刀杀死了雪！



水在落火大桥奔向天运、想一刀刺死他，但被寒夜以身体挡住。 这时水后背中箭，临死前握著巫铃发誓：我会永生永世记得这份怨恨，就算重新投胎也一定报仇！原来，这一切的源头都是千年前的一场仇恨！



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