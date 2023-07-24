太惨！《Bro & Marble》Joshua＆Hoshi被「丢包」在沙漠，为了找到骰子～两人还挖沙挖一小时！

《Bro & Marble》是以杜拜为背景，一边享受旅行一边玩「现实版大富翁」的全新综艺真人秀。由

他们分成三组「神Bro」柳演锡＆曹圭贤、「池Bro」池锡辰＆李东辉、「ShiBro」Joshua＆Hoshi进行大富翁游戏，李升基则担任「银行」。第一轮的游戏中，李升基提到只要走到「B领地」就会马上结束游戏，大家都天真的以为那是好地方。



最后由 Joshua＆Hoshi 骰到「B领地」，他们搭上吉普车被载往神秘的地方，两人一开始还很开心，结果...是被丢包在沙漠里。爬了几个山丘后，终於找到了旗子，而「B领地」是银行李升基的地盘，要逃出得经过他的允许，他要 Joshua＆Hoshi 在沙里找出骰子，并骰出 Double 才行。



为了找到骰子，两人就开始挖沙，Hoshi 甚至直接徒手挖，哥哥们看到照片后还很庆幸没有骰到那～！过了一个多小时后，终於找到两颗骰子，李升基：「每扔一次1000迪拉姆（约韩币40万）。」协商后是扔五次2500迪拉姆，结果第二次就成功了，又开始跟银行撒娇要打折，最后李升基让他们在沙漠里跳〈Very Nice〉，真的辛苦了啊 XD



《Bro & Marble》节目内容＋阵容真的蛮有趣，隔天的起床任务「我们升基不是笨蛋」也是笑点满满，曹圭贤的打小报告、柳演锡和李东辉直接演起戏来、Joshua 还在最后一刻跑到池锡辰的房间偷走李升基的衣服并穿上，期待下集播出呢！



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