IU美谈又多一件：第一次结算时就买名牌包送练习生好友！

IU啊，你还有多少美谈是粉丝们不知道的？？

女团FIESTAR出身的惠美公开了IU的旧事，网民们得知后忍不住大赞「人美心善」。 惠美在团队解体后转行自己当起了老板，目前开了一家练习室租赁公司，为此她也付出了不少努力，积极学习装修知识，有时间就出门看场地，甚至连练习室的油漆都是自己刷的。

惠美之后又提到了自己的练习生时期，当时她和IU是同门，隶属於同一家经纪公司，「我刚进公司的时候和IU住在一个宿舍里，宿舍非常大，差不多有60-70坪，因为住在一起，所以和IU的关系也很好。 当时IU第一次拿到结算时，其实也不是特别多的钱，但她却买了礼物送给身边的人，给我也买了名牌包包，真的非常讲义气。」



IU是韩娱圈内出了名的「义气女」，非常体贴身边的工作人员，会主动参加工作人员的婚礼，为新人送上祝歌。 当时有韩媒爆出IU与公司续约时条件之一就是沿用她自己的团队职员，包括经纪人、造型师、化妆师等，他们大部份都与IU合作10年以上，可见他们感情要好，更证明IU重情重义。 而IU对粉丝也一样贴心，有粉丝希望看到她去其学校表演，IU就真的出现在了粉丝的毕业典礼上，令全校师生相当惊喜。 除此之外，IU也是积极的慈善家，经常捐款帮助弱势群体。



아이스버킷 챌린지로 얼음물도 뒤집어쓰고 팬클럽 이름으로 5천만원이나 기부하는 아이유

그간 꾸준히 보여준 선한 영향력에 진심이 더 와닿는다.. pic.twitter.com/GYPUFdqGFd — 구슬이 평생 벗 겨울이 (@IU_winter) July 14, 2023

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻