SHINee Key震撼发言：「可以和太妍一起泡澡！」原来是来自《无挑》的经典友情梗

SHINee昨日更新官方YT频道，三位成员对不同主题进行讨论，聊到异性友谊话题时，Key突然语出惊人！

讨论歌词时，泰民表示自己不相信男女之间有真正的朋友，Key反驳说：「我和taenggu（*太妍外号）可以一起泡半身浴！」泰民震惊：「真心的吗？」



节目里这段对话一带而过，但在网上掀起巨大讨论。 Key和太妍是很有名的同门师姐弟兼好友，因为一起做综艺节目的效果太强，还被戏称为「综艺姐弟」。 这段发言也被人多人看做是真友谊认证。

不过难免有些网友突然认真起来，留言说：「是不是也要问一下太妍的意见？」 其实很多艺人都在综艺里说过类似的话，就连Key也不止对太妍说过，似乎已经成为表达友情深厚的固定句式XD

最开始是《无限挑战》给几位明星做相亲，包括宋恩伊、申奉仙、金淑、金济东等。 池相烈吐槽自己跟女嘉宾们都太过熟悉：「不是...... 我跟她们都可以一起洗半身浴了！」宋恩伊：「（作为同僚）是不讨厌...（突然生气）但不一样啊！难道有好感就可以交往吗？ 我不想跟济东bobo！」XD



刘在锡在《玩什么好呢？ 》也提过这个梗，说他和宋恩伊有著深厚友情，到了「就算一起泡半身浴都没有任何问题」的程度。



Key也在《我独自生活》里说过：「我和娜勑努那可以一起泡半身浴！」全炫茂添油加醋：「我连帮她搓背都可以！」



所以，这是形容异性友谊达到某个境界的固定句式了吗XD

▽影片已定位至这段对话开始时间：



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