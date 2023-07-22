韩国发生「可疑包裹事件」扯上台湾，台湾中华邮政澄清「是中国转运，从未入境台湾」

韩国19日起发生了「可疑包裹事件」（台湾俗称「毒包裹事件」），各地区不些人收到疑似含有有害物质的包裹，包裹显示来自台湾，而今（22）日负责运送包裹的台湾中华邮政出面澄清，包裹真正寄送者指向中国。

「可疑包裹事件」最初来自蔚山东区一所身障福利机构，19日该机构3名工作人员打开了来自台湾的不明包裹后，疑似吸入有毒气体出现头晕和呼吸困难症状。21日，京畿道龙仁市处仁区一家工厂也收到相似的包裹，一样都有邮戳显示是台湾所寄送，但只有收件人讯息，写著的还疑似是俄罗斯名字。据龙仁东部警署透露，在请科学调查队与军队化学部支援后进行分析，包裹并未有任何有毒物质，而收到包裹的报案者也没有任何异状，不过由於担心存在潜伏期，会持续观察该报案者状况。

▼报导中的照片清楚可见写著「TAIPEI TAIWAN」还有中华邮政邮戳



不久，济州岛、庆南、大田……等地也传出有人收到可疑包裹，庆南地区的则显示是马来西亚寄送，送验结果同样没有有毒物质。截至稍早韩国时间下午5时（台湾时间下午4时），韩国警方在全国各地共接获1647起案子，事件频传难免造成人心惶惶，不过目前送检的包裹都没有毒物反应，大部内容物都是化妆品或是空包，判断是恐怖攻击的可能性较低，但仍提醒民众不要轻易打开不明包裹。



▼韩国MBC报导「韩国全国因『疑似毒物包裹』进入紧急状态，『不要打开可疑邮件』」



负责运送包裹的台湾国家邮政机构中华邮政今（22）日下午已出面澄清，说明已与韩国邮政密切联系并提供相关资料作为调查，而相关邮件皆为「货转邮」，台湾仅是中转站、邮件并未入境台湾，那些都是转运业者招揽的境外邮件，实际寄件人是中国店商平台上的某商家，会进一部追查览货的货运业者，也会对业者保留损害求偿之权利。

政府机关内政部警政署、财政部关务署、台湾驻韩代表团亦发布新闻稿说明此事。警政署已组专案小组持续追查此事；关务署则认为若邮件不符规定中华邮政应主动向海关申报，已要求中华邮政确实监管运输业者不得违反规定，也会继续搜集分析情资，对中国大陆等高风险地区的转口货物加强查核；台湾驻韩代表以韩文说明原委，表示在事情发生后已立即通报台湾关务署，两国相关机构正密切合作。



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