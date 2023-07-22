《心跳》泽演见转世初恋竟冲上去抱紧处理！元志安与泽演互相帮助对方恋情却难挡四目相交火花！（EP.7 –8）

[有雷] 《心跳》剧情描述为了体验怦然心动的爱情，吸血鬼泽演梦想成为真正的人类，不惜沉睡百年，却在前一日被元志安破功，成了半人半吸血鬼的危险状态。元志安是吸血鬼管家的后代，继承了古宅，泽演却在此时见到了等待已久的初恋转世！忍不住冲上去抱住了她……

以下为防雷线



苦苦等待初恋百年的吸血鬼宣于血（泽演饰）竟再度遇见了长得与初恋该鲜（尹邵熙饰）一模一样的人，忍不住冲上去抱紧了她，不过她是一位房地产投资人难解远，对於送上拥抱的帅哥并不排斥，但于血并未得到该鲜热烈的回应。宣于血开始思考自己是否打乱了该鲜的生活，而朱管家的后代朱仁谐（元志安饰）也告诉于血没人记得自己的前世，所以别把她当作初恋对待。但仁谐打算从中协助于血，让他拉近与难代表的距离。



于血与仁谐决定将古宅改变为民宿，便於增加收入，也委托认识的学长（朴康贤饰）及难代表协助，一直暗恋著仁谐的学长终於可藉此表达自己的心意。于血与仁谐邀请学长及难代表来到古宅餐叙，于血吃下人类食物后开始呈现醉酒状态，幸好由仁谐将他带离现场。不过于血的怪异行动与瞬间移动让学长怀疑起他的真实身份。



于血在沉睡前准备好了一大袋金条，以免百年后苏醒无资金可用，但金条却在他苏醒前消失了，至今仍未找到凶手。于血的两位朋友於是开始展开调查，将矛头指向猫妖高先生。猫妖则坚持自己只是吸血鬼的守护者，并且前来警告泽演他目前半人半吸血鬼的状态相当危险，必须赶紧喝下充满恋爱感的朱仁谐的血液才可能变成真正人类。



于血不断思考著，自己在难代表的眼里看不见自己的倒影，反而在朱仁谐的眼中可以看见帅气的自己，这与朱仁谐为何能够打开他沉睡中的棺材是否有关？学长虽然向仁谐告白，但仁谐却未对此有所回应。民宿改装前需要装潢，学长为仁谐安排好了酒店暂住，于血则是投靠两个吸血鬼跟班，两人短暂分离却显得相当思念，半夜互通电话，隔日更一早就来到古宅前。



于血的昔日宿敌出现了，还在街上打算开车冲撞于血，而于血展现神力的时候却被学长的司机录下影片，他的身份会被揭穿吗？神秘的第一位民宿住客女是什么来头？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻