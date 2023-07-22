张员瑛第一次线下见粉丝秒认出，还发现她的细微变化！相约一起游历更广阔世界
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张员瑛第一次线下见粉丝秒认出，还发现她的细微变化！相约一起游历更广阔世界

明星   2023年7月22日   星期六15:26   Sani  

（封面图源：Naver Post@스타쉽엔터테인먼트）

能遇到张员瑛这样的偶像，真的太暖、 太幸运了吧！

近日IVE张员瑛在见面会上与粉丝互动的影片获得大量关注：她就连只在视讯签售见过的粉丝都能记住，且在线下见面时一下子就认出来，还留意到对方有细微变化！
（图源：FB@IVEstarship）

这段影片拍摄於今年7月16日的见面会，有一位粉丝之前只和张员瑛视讯通话过，来现场时发型已经变了很多，没想到张员瑛还是一下就认出！张员瑛：「好久不见，是不是！……不对吗？」看名字后确认是同一位粉丝，认真看著粉丝说：「是不是有什么变了？」 粉丝这才说自己染了头发，张员瑛也立即回忆起来。这段影片在Twitter上获得1万5千次转发，真的让人心里好暖！

不仅如此，粉丝说这次跟IVE海外巡演是她第一次凭借自己的力量出国旅行、托张员瑛的福让她的世界更加宽广，张员瑛很受感动：「因为我而一起海外旅行了耶～欧尼第一次做的事是因为我、和我一起，真的好开心。以后一起经历更多更新奇有趣的事吧。」

粉丝说因为员瑛而非常幸福，员瑛也回以甜甜的笑容：「真的吗？ 你这样说让我太感谢了。」

此外，IVE今年4月发行首张正规专辑《I've IVE'》，日前刚刚顺利结束首次亚洲巡回粉丝演唱会《The Prom Queens》。

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