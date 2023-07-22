《心跳》澤演見轉世初戀竟衝上去抱緊處理！元志安與澤演互相幫助對方戀情卻難擋四目相交火花！（EP.7 –8）

[有雷] 《心跳》劇情描述為了體驗怦然心動的愛情，吸血鬼澤演夢想成為真正的人類，不惜沉睡百年，卻在前一日被元志安破功，成了半人半吸血鬼的危險狀態。元志安是吸血鬼管家的後代，繼承了古宅，澤演卻在此時見到了等待已久的初戀轉世！忍不住衝上去抱住了她……

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苦苦等待初戀百年的吸血鬼宣于血（澤演飾）竟再度遇見了長得與初戀該鮮（尹邵熙飾）一模一樣的人，忍不住衝上去抱緊了她，不過她是一位房地產投資人難解遠，對於送上擁抱的帥哥並不排斥，但于血並未得到該鮮熱烈的回應。宣于血開始思考自己是否打亂了該鮮的生活，而朱管家的後代朱仁諧（元志安飾）也告訴于血沒人記得自己的前世，所以別把她當作初戀對待。但仁諧打算從中協助于血，讓他拉近與難代表的距離。



于血與仁諧決定將古宅改變為民宿，便於增加收入，也委託認識的學長（朴康賢飾）及難代表協助，一直暗戀著仁諧的學長終於可藉此表達自己的心意。于血與仁諧邀請學長及難代表來到古宅餐敘，于血吃下人類食物後開始呈現醉酒狀態，幸好由仁諧將他帶離現場。不過于血的怪異行動與瞬間移動讓學長懷疑起他的真實身份。



于血在沉睡前準備好了一大袋金條，以免百年後甦醒無資金可用，但金條卻在他甦醒前消失了，至今仍未找到兇手。于血的兩位朋友於是開始展開調查，將矛頭指向貓妖高先生。貓妖則堅持自己只是吸血鬼的守護者，並且前來警告澤演他目前半人半吸血鬼的狀態相當危險，必須趕緊喝下充滿戀愛感的朱仁諧的血液才可能變成真正人類。



于血不斷思考著，自己在難代表的眼裡看不見自己的倒影，反而在朱仁諧的眼中可以看見帥氣的自己，這與朱仁諧為何能夠打開他沉睡中的棺材是否有關？學長雖然向仁諧告白，但仁諧卻未對此有所回應。民宿改裝前需要裝潢，學長為仁諧安排好了酒店暫住，于血則是投靠兩個吸血鬼跟班，兩人短暫分離卻顯得相當思念，半夜互通電話，隔日更一早就來到古宅前。



于血的昔日宿敵出現了，還在街上打算開車衝撞于血，而于血展現神力的時候卻被學長的司機錄下影片，他的身份會被揭穿嗎？神秘的第一位民宿住客女是什麼來頭？



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