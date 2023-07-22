【韩网热帖】把可乐洒在了恋人的车里，他让我赔偿

他的车是一辆Benz（宾士、奔驰）E系列，当时飞驰在高速公路上，因为旁边的车无故变道，他突然转动方向盘避让，当时我正好在喝可乐，可乐就洒在了我的衣服和车坐垫上，我说了对不起，但过了几天后他让我给坐垫清洗费，费用是45万，让我赔40万，还说这是朋友介绍的，价格已经很便宜了，这个钱我要给吗？

韩国网友评论：

1. 钱给他，然后分手

2. 45万一起给他，快点给我分手

3. 他真的一点都不喜欢你，给钱，分手

4. 怎么会有这麽小气的男人

5. 哇，这个人真的太小气了，又不是故意洒的

6. 我怎么感觉这个男的是故意的？？？？

7. 我觉得这是开车的人的问题啊，车技太差才让别人洒了饮料，而且还不是对半分，居然让你出一大半

8. 我也是Benz E系列车，黑色坐垫的话无所谓，浅色的话比较麻烦，但是如果对方是这种为了清洁费敲诈的人，你就快点分手吧

9. 甩给他45之后立即分手，我觉得他就是打算和你分手才这麽计算你的，这人太奇怪了

10. 在对方要钱之前我可能会主动问他，不过男人这样的话，你直接给钱分手吧

出处： https://theqoo.net/hot/2863817385

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