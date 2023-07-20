综艺《Bro & Marble》先公开！为了完成起床任务：Hoshi又打电话找妈妈、曹圭贤「偷走」李升基的睡衣！

《Bro & Marble》是以杜拜为背景，一边享受旅行一边玩「现实版大富翁」的全新综艺真人秀。由李升基、柳演锡、池锡辰、李东辉、曹世镐、Super Junior 曺圭贤、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。

先公开的预告中，制作组给他们起床任务「我们升基不是笨蛋」。当中包含获得升基签名、摸升基的头发、对升基背后拥抱、和升基IG互相关注、和升基躺在同一张床上、偷走升基喜欢的帽子、穿升基的衣服、戴升基的假发，完成任务就可以获得对应的金额。



曹圭贤马上去李升基的房间，发现他在洗漱之后，直接偷走睡衣套装 XD 不愧是《新西游记》出来的，为了隐藏他在外面还穿著自己的衣服，真的不怕热啊～！



而 Hoshi 为了想要拿到签名，直接电话给妈妈：「妈妈～我要完成一个任务...」还交代妈妈要怎么说。李升基登场之后，Hoshi 自然地对他说：「升基哥～我妈妈想要您的签名！」并把电话开了扩音，双方打完招呼后，Hoshi 妈妈就说：「哦呜～签名拜托啦！」妈妈还配合演戏（笑）！



最好笑的就是柳演锡假装要跟李升基说事情，两人就一起进去房间，柳演锡说著说著（演得超自然）就躺在李升基的床。曹圭贤看到这一幕后马上去跟李东辉打小报告：「演锡哥...他躺下了！一起躺著了！」结果大家陆续进去李升基的房间，李东辉、曹圭贤和 Hoshi 都躺在床上，李升基也疑惑问他们有什么吧？还打了曹圭贤的屁股，但不知道他穿著自己的裤子。



而《Bro & Marble》将在21日播出，香港观众可以於「黄Viu煲剧平台」收看。



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