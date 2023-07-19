ZB1出道短短9天夺音放一位，章昊泪喊母语！稍早又拿第二个一位啦！

《Boys Planet》出身的限定团ZEROBASE（ZB1）10日出道，昨（18）日便传来好消息夺下SBS M与SBS FiL的音乐节目《The Show》一位，仅用了短短9天，稍早更在MBC Every 1《Show Champion》拿下第二个一位。





제로즈제로베이스원 첫 1위 했어요!! 제로베이스원이 1위를 할 수 있었던 건 전부 제로즈 덕분인 거 알죠?제로즈가 선물해 준 이 특별한 순간 잊지 않고 소중히 간직할게요 우리 함께 앞으로 더 많은 추억 만들어가요!! 오늘도 고맙고 사랑해요#ZEROBASEONE #ZB1… pic.twitter.com/DrsZmRU78G — ZEROBASEONE (@ZB1_official) July 18, 2023

ZEROBASE 10日发行出道专辑《YOUTH IN THE SHADE》，主打歌为〈In Bloom〉，两天节目ZEROBASE都表演了〈In Bloom〉以及收录曲〈New Kidz on the Block〉两首舞台。



昨日的《The Show》，ZEROBASE压倒性夺下一位，「感谢生下健康的9名成员的家人。」队长成韩彬首先感谢家人，也向所有为他们加油的人包括粉丝ZE_ROSE表达谢意，还有公司副社长、代表、化妆师等等……。章昊也接下麦克风讲述感言，他红著眼眶表示能拿下一位很幸福，还用中文母语激动大喊：「谢谢你们给我们的一位，我们会继续加油的！」



9名成员再获胜安可舞台拿了代表粉丝ZE_ROSE的蓝白色玫瑰表演，舞台可见金奎彬亦感动拭泪。



而稍早的《The Show》，金奎彬、金太来等成员，在夺一位后再次红了眼眶，每位成员皆诉说自己的感想，一样都包含对粉丝ZE_ROSE的谢意，特别的是成韩彬依旧感谢了家人、副社长与代表，朴干旭引用了〈In Bloom〉歌词「我最耀眼的时刻将会献给你」，表示「一位」与「现在的感受」都献给ZE_ROSE。



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