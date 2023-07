ZB1出道短短9天夺音放一位，章昊泪喊母语！稍早又拿第二个一位啦！

《Boys Planet》出身的限定团ZEROBASE(ZB1)10日出道,昨(18)日便传来好消息夺下SBS M与SBS FiL的音乐节目《The Show》一位,仅用了短短9天,稍早更在MBC Every 1《Show Champion》拿下第二个一位。





제로즈제로베이스원 첫 1위 했어요!! 제로베이스원이 1위를 할 수 있었던 건 전부 제로즈 덕분인 거 알죠?제로즈가 선물해 준 이 특별한 순간 잊지 않고 소중히 간직할게요 우리 함께 앞으로 더 많은 추억 만들어가요!! 오늘도 고맙고 사랑해요#ZEROBASEONE #ZB1… pic.twitter.com/DrsZmRU78G — ZEROBASEONE (@ZB1_official) July 18, 2023

ZEROBASE 10日发行出道专辑《YOUTH IN THE SHADE》,主打歌为〈In Bloom〉,两天节目ZEROBASE都表演了〈In Bloom〉以及收录曲〈New Kidz on the Block〉两首舞台。



昨日的《The Show》,ZEROBASE压倒性夺下一位,「感谢生下健康的9名成员的家人。」队长成韩彬首先感谢家人,也向所有为他们加油的人包括粉丝ZE_ROSE表达谢意,还有公司副社长、代表、化妆师等等……。章昊也接下麦克风讲述感言,他红著眼眶表示能拿下一位很幸福,还用中文母语激动大喊:「谢谢你们给我们的一位,我们会继续加油的!」



9名成员再获胜安可舞台拿了代表粉丝ZE_ROSE的蓝白色玫瑰表演,舞台可见金奎彬亦感动拭泪。



而稍早的《The Show》,金奎彬、金太来等成员,在夺一位后再次红了眼眶,每位成员皆诉说自己的感想,一样都包含对粉丝ZE_ROSE的谢意,特别的是成韩彬依旧感谢了家人、副社长与代表,朴干旭引用了〈In Bloom〉歌词「我最耀眼的时刻将会献给你」,表示「一位」与「现在的感受」都献给ZE_ROSE。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻