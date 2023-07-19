ZB1出道短短9天奪音放一位，章昊淚喊母語！稍早又拿第二個一位啦！

《Boys Planet》出身的限定團ZEROBASE（ZB1）10日出道，昨（18）日便傳來好消息奪下SBS M與SBS FiL的音樂節目《The Show》一位，僅用了短短9天，稍早更在MBC Every 1《Show Champion》拿下第二個一位。





제로즈제로베이스원 첫 1위 했어요!! 제로베이스원이 1위를 할 수 있었던 건 전부 제로즈 덕분인 거 알죠?제로즈가 선물해 준 이 특별한 순간 잊지 않고 소중히 간직할게요 우리 함께 앞으로 더 많은 추억 만들어가요!! 오늘도 고맙고 사랑해요#ZEROBASEONE #ZB1… pic.twitter.com/DrsZmRU78G — ZEROBASEONE (@ZB1_official) July 18, 2023

ZEROBASE 10日發行出道專輯《YOUTH IN THE SHADE》，主打歌為〈In Bloom〉，兩天節目ZEROBASE都表演了〈In Bloom〉以及收錄曲〈New Kidz on the Block〉兩首舞台。



昨日的《The Show》，ZEROBASE壓倒性奪下一位，「感謝生下健康的9名成員的家人。」隊長成韓彬首先感謝家人，也向所有為他們加油的人包括粉絲ZE_ROSE表達謝意，還有公司副社長、代表、化妝師等等……。章昊也接下麥克風講述感言，他紅著眼眶表示能拿下一位很幸福，還用中文母語激動大喊：「謝謝你們給我們的一位，我們會繼續加油的！」



9名成員再獲勝安可舞台拿了代表粉絲ZE_ROSE的藍白色玫瑰表演，舞台可見金奎彬亦感動拭淚。



而稍早的《The Show》，金奎彬、金太來等成員，在奪一位後再次紅了眼眶，每位成員皆訴說自己的感想，一樣都包含對粉絲ZE_ROSE的謝意，特別的是成韓彬依舊感謝了家人、副社長與代表，朴乾旭引用了〈In Bloom〉歌詞「我最耀眼的時刻將會獻給你」，表示「一位」與「現在的感受」都獻給ZE_ROSE。



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