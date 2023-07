天啊，这也太瘦了吧！BLACKPINK ROSÉ巴黎演出更瘦了，肋骨超明显，因粉丝担心：害怕她下一秒就昏倒

BLACKPINK ROSÉ过瘦的身形引粉丝担忧。

15日,BLACKPINK在法国巴黎举办演唱会,成员们以一曲《Pink Venom》开场,又陆续演唱了《How You Like That》、《Pretty Savage》、《Whstle》等经典歌曲,将现场气氛炒至顶点。 接下来就是成员们的Solo舞台,作为YSL形象大使的ROSÉ身穿YSL2023S/S的服装亮相,表演了《Gone》和《On the ground》, 劲歌热舞十分吸睛,但广大粉丝将更多的目光聚焦在了ROSÉ的身材上,只因她实在太瘦了,跳舞时能够清晰地看到胸腔和肋骨,一根根骨头很分明。



相关影片、照片很快就传遍了网路,粉丝们纷纷留言表示担心:「这真的是皮包骨,也太瘦了」、「感觉她下一秒就会累到昏倒」、「世巡太辛苦了,怎么又瘦了」、「演唱会消耗很大,多吃一点吧」、「看其他照片是正常的,可能跳舞时才这麽明显」等。

ROSÉ也是自我管理非常严格的女爱豆之一,去年5月接受《ELLE》采访时她曾经透露因为担心自己会水肿,几乎不吃晚饭。

