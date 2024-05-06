ASTRO成员现身Billlie首场粉丝演唱会，为文彬妹妹文秀雅应援！粉丝：真的好感人ㅠㅠ

女团 Billlie 在4日举行首场粉丝演唱会《You B,I'm B （Belllie've You）》，而 ASTRO 成员（车银优、MJ、JINJIN、尹产贺）也到场为文彬的妹妹文秀雅应援。

当天，车银优通过自己的 IG 上传「祝贺第一次粉丝演唱会」的文字和短影片。ASTRO 也在官方 SNS 上传和文秀雅一起拍摄的照片，并写下：「秀雅呀！！！ 祝贺你的第一场粉丝演唱会，为了准备辛苦了！做得非常好，以后也请多多给大家展现更多好的舞台。」文彬逝世后，ASTRO 成员们以哥哥的身份照顾著秀雅 ㅠㅠㅠㅠ



文秀雅当天表示很感谢成员们，非常感谢在休息期间好好守护了Belllie've（粉丝名），看著成员们的舞台，给了我很大的力量。接著，她还哽咽地说：「虽然想在这里见到每个人，但有一个人真的很想见到。那个人在远处或非常近距离地爲我加油，让我再次在大家面前笑，和成员们一起表演，所以我真的很谢谢他。我会努力展现更帅气的样子，希望大家多多支持。」



另外，在韩国父母节（5月8日）到来之际，ASTRO 成员们也各自带著父母举行团体聚会，5日成员们在 IG 上传照片。照片中有 ASTRO 成员们和文秀雅、父母们，他们围坐在一张巨大的圆形桌子旁，面带微笑地摆出 V 手势。大家还在4名成员拍摄的照片正中央标记文彬的帐号，超越组合成员像一家人一样的他们，让粉丝们也跟著表示感动。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻