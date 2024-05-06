《泪之女王》金秀贤一共哭了40次！特辑公开观众票选3大哭戏4大后记，雨夜追车&场景瞬移竟是室内特摄！

《泪之女王》昨晚播出特辑part.2，集中讲述幕后制作和配角们的故事，终於知道560亿制作费花在哪里了！

金秀贤在《泪之女王》的哭戏相当多，或深情或搞笑塑造了很多名场面。 做客《刘QUIZ》时说几乎每集都在哭，这次制作组特地数了数：金秀贤剧中一共哭了40次，平均每集2.5次！



特辑公开了观众票选的3大哭戏，TOP 3是海仁做手术时金秀贤在门外哭泣（11%），TOP 2是洪白夫妻在德国教堂门前为是否要冒著失去记忆的风险接受手术而争吵痛哭（20%），TOP 1是金秀贤以为海仁出车祸后看到她完好无损、后怕地哭到跪在地上，得票率高达69%。



눈물의 여왕 시청자 최애 눈물씬 1위 차 사고 오열씬 pic.twitter.com/X6MD14If1w — 숲 (@forestdrama) May 5, 2024

除了正片，每一集的后记也给人深深的感动余韵，其中最受好评的4个就是：贤佑喝醉时告白「很爱海仁」，海仁偷偷跟著巴士看贤佑，贤佑趁海仁入睡时录影像信，以及海仁在手术前反复背诵「白贤佑」的名字。



特辑公开了剧中的CG和特殊拍摄片段，洪家豪宅、浪漫晚霞等均有CG加工，较令人意外的是金秀贤雨夜追车戏原来是室内拍摄，周围用环绕萤幕做出公路效果;洪海仁因病置身白雪森林一秒回到室内，居然也不是CG后制，而是用环绕屏幕实拍，令人感慨技术进步，不愧是花了560亿韩元制作费。



눈물의 여왕 촬영 완전 신식?이야 진짜 신개념 촬영현장이네 버츄얼 스튜디오랑 CG 신기하다 pic.twitter.com/nbYoCJRdVK — LMB (@_iluvmybed) May 5, 2024

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