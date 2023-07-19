天啊，這也太瘦了吧！BLACKPINK ROSÉ巴黎演出更瘦了，肋骨超明顯，因粉絲擔心：害怕她下一秒就昏倒

BLACKPINK ROSÉ過瘦的身形引粉絲擔憂。

15日，BLACKPINK在法國巴黎舉辦演唱會，成員們以一曲《Pink Venom》開場，又陸續演唱了《How You Like That》、《Pretty Savage》、《Whstle》等經典歌曲，將現場氣氛炒至頂點。 接下來就是成員們的Solo舞台，作為YSL形象大使的ROSÉ身穿YSL2023S/S的服裝亮相，表演了《Gone》和《On the ground》， 勁歌熱舞十分吸睛，但廣大粉絲將更多的目光聚焦在了ROSÉ的身材上，只因她實在太瘦了，跳舞時能夠清晰地看到胸腔和肋骨，一根根骨頭很分明。



相關影片、照片很快就傳遍了網路，粉絲們紛紛留言表示擔心：「這真的是皮包骨，也太瘦了」、「感覺她下一秒就會累到昏倒」、「世巡太辛苦了，怎麼又瘦了」、「演唱會消耗很大，多吃一點吧」、「看其他照片是正常的，可能跳舞時才這麽明顯」等。

ROSÉ也是自我管理非常嚴格的女愛豆之一，去年5月接受《ELLE》採訪時她曾經透露因為擔心自己會水腫，幾乎不吃晚飯。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞