申惠善＋姜泰伍＋金成均悬疑电影新作《目标》8月30日确定在韩上映！

目前小萤幕正在热播中的《今生也请多指教》剧情正进入最高潮，女主角申惠善所主演的新悬疑电影《目标》也终於将在8月30日确定上映，片中演员包含了《非常律师禹英禑》目前正在当兵中的男主角姜泰伍，以及《D.P逃兵追缉令》金成均。

每部作品都对角色有著卓越的消化能力以及令人相信而看的演技，申惠善以及金成均都拥有独特的演技魅力，而正在服役中也令粉丝们相当想念的姜泰伍也参与其中，让观众们对这部新悬疑电影《目标》相当期待，也终於定档在暑假后期8月30日在韩国上映，今日也公开了主视觉海报。

电影《目标》描述随著现代社会的潮流而出现的中古交易，相当写实的素材以及悬疑描述手法，将让这部作品相当具有特色。仅此一次的中古二手交易，却让主角秀贤成了犯罪目标，展开了之后难以预测的故事与状况，这是在任何人身上都很可能发生的写实故事，将引发观众们的高度共鸣。申惠善饰演的即是片中平凡的上班族「秀贤」一角，金成均与姜泰伍则饰演警察。



公开的主视觉海报中，也用了二手交易常见的快递箱，上面掀开一角的封箱胶带更写著：「我今天与杀人犯进行了二手交易」，营造紧张悬疑感。因为二手交易而成为了犯罪目标的平凡上班族，开始对於日常生活所有事情产生怀疑，提高大家对电影的期待感。8月30日即将在韩上映。

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