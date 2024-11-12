Lovelyz今日出道10周年发行新歌！果然是「爸爸」尹尚打造！歌词还是王牌金伊娜
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Lovelyz今日出道10周年发行新歌！果然是「爸爸」尹尚打造！歌词还是王牌金伊娜

KPOP   2024年11月12日   星期二17:00   草莓  

（封面图源：Ｘ@Official_LVLZ截图）

三代清纯代表女团Lovelyz今年逢10周年重组，展开巡回演出的同时也如粉丝Lovelinus所愿要发行新歌！发行日就在今日11月12日出道10周年纪念日，就在稍后！

Lovelyz今年透过成员李美珠担任班底的节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）成功重组并唤起Lovelinus粉丝魂。节目上成员们透露一手打造他们的制作人「爸爸」尹尚曾承诺，如果他们再合体就要替他们写新歌，现在Lovelyz已重启活动，尹尚也实现承诺！
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

Lovelyz今日发行的十周年纪念新歌〈如果触碰的话，你〉由Lovelyz所属Woollim娱乐代表李重烨制作，尹尚与本身的作曲团队1Piece作曲，曾替Lovelyz写下出道曲〈Candy Jelly Love〉并多次合作的王牌作词人金伊娜写词。歌曲描述「虽然短暂分开，但随著时间流逝，最终还是会再见」，饱含著Lovelyz对长期守护身边的Lovelinus的真心，传达Lovelyz才有的「朦胧」与「感性」，歌曲於韩国时间晚间6时（港台时间下午5时）正式发行。

▼MV预告片与成员宣传片

▼正式MV

Lovelyz本周也将在首尔蚕室学生体育馆16、17连两日，举行十周年纪念演唱会「Lovelyz in Winterland 4」首尔场，接著11月24日在澳门站，12月1日台北站，看来粉丝们也能期待新歌表演了！
（图源：Ｘ@Official_LVLZ截图）（图源：Ｘ@Official_LVLZ截图）

▼成员们IG近日不时透露正为演唱会如火如荼作准备
（图源：Lovelyz Jin IG@myungnee_）编舞老师分享与Lovelyz练舞画面，成员一一转发（图源：Lovelyz Baby Soul IG@mockjong）

在参与演唱会前，不妨也听听Lovelyz受邀dingo music献唱的名曲串烧吧！Lovelyz官方还制作了演唱会环绕音效版本的名曲播放清单。

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