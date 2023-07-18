海外狂销153国！郑雨盛首度执导电影《监护人》上映前话题不断票房看涨！

由郑雨盛首度执导，郑雨盛、金南佶、朴诚雄与李伊莉雅共同演出的动作电影《监护人》（或译《保护者》），於第47届多伦多国际影展，第55届西班牙锡切斯国际电影节邀请作品，也是第42届夏威夷国际电影节得奖作品，於是这部作品在正式上映前，已经狂销到韩国以外的153个国家。

由於在多次国际影展上大获肯定，受到全球的关注。电影《监护人》除了在韩国即将正式上映外，也将於法国、德国、西班牙、义大利、波兰等欧洲国家，以及美国、日本、台湾、俄罗斯、澳洲、新加坡、泰国、菲律宾、印度等153国家陆续上映，预计与全球观众们见面。



电影《监护人》剧情描述在监狱中服刑10年之后终於出狱的男子，希望摆脱自己的过往，拥有平凡普通的生活。由郑雨盛执导，并亲自担任主演，以及金南佶、李伊莉雅、朴诚雄等演员们共同演出。预计在8月15日在韩上映。



在台湾发行了《犯罪都市3》《火线交涉》《分手的决心》等作品的发行商MovieCloud表示，能够发行这部由郑雨盛首度执导的导演出道作品《监护人》感到相当兴奋，也相信台湾观众们绝不能错过这部看起来相当有型又时尚的动作电影。在法国发行《火线交涉》的公司Swift Production也表示，在多伦多国际影展上看了《监护人》，也倾注著与剧中相同的情感，故事情节相当有吸引力，剧中的郑雨盛如何走向平凡人生，过程波折相当有意思。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻