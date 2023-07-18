D社爆FIFTY FIFTY制作人伪造挪威作曲家签名、非法获取股份，罪名可判3年有期徒刑！

原来安圣日不仅背叛全洪俊社长，也在背后捅了FIFTY FIFTY成员一刀......

FIFTY FIFTY火爆全球的名曲《Cupid》是由瑞典音乐学校的三名学生创作，当时FIFTY FIFTY社长全洪俊拿出九千美元向他们购买版权，但被安圣日暗中做了手脚。



据韩国Dispatch昨日报道，安圣日向3名作曲人分别付款、偷偷购买了版权。 今年2月签订了全盘接收作曲人股份的「权利让受渡契约」，3月向著作权协会提交「股份变更确认书」。 根据该确认书，全洪俊将原本属於3名作曲人的74.5%股份全部转到自己及自己公司名下，令原作曲人股份清零，FIFTY FIFTY成员Keena担任作词所获股份也从6.5%缩水到0.5%。 而全洪俊代表对这一切完全不知情。

过程中，安圣日作为外包公司向雇佣方隐瞒实情、违反外包业务合约，更严重的是2次在「股份变更确认书」中伪造3名作曲家的签名，最终通过非法行为获取了作曲人的股份。 根据韩国刑法，「伪造签名罪」可判处3年以下有期徒刑，亦有可能判处判处「同行使罪」。



安圣日此前对媒体强调「通过合法途径、与作曲家讨论后签订权利了让受渡合约」，如今被事实疯狂打脸。

韩网友：「早知道他是没良心的家伙，竟然连成员股份都抢走kk好奇那些天天把安圣日当做代表的成员们、还有傻乎乎的亲戚们现在是什么立场」、「相信你的我真是stupid kkk」、「希望瑞典作曲家起诉他」、「不分敌我一律背叛，真了不起啊」、「安圣日真是大骗徒」、「又不是九十年代，他以为不会被发现吗？」 、「成员们这时候倒很安静了kk」、「成员们当时轻信安、背叛全，现在被安背叛、被大众唾弃，付出了背叛代表的代价」。



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