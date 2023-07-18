你认得出来「她们」是谁吗？希澈想介绍正妹给李常敏，结果超爆笑XD

《我家的熊孩子》最新第352集，李常敏正式搬家到龙仁，希澈、金俊昊与金钟旼到访，四人聊到喜欢的类型，希澈就拿出好几张正妹照片给李常敏挑……

让我们先来看看那几位女子，哪位是你的类型你的菜？



回到节目，希澈称照片里那些女子是认识的人，让李常敏看看喜欢哪种类型，还难得说要介绍给李常敏。李常敏半推半就，害羞的选了一个人，希澈说她是猫相、很爱干净，接著就给了李常敏她的电话……



李常敏脸上表情掩饰不住喜悦，结果听到希澈手机响了，希澈还说一句「那是我」，他脸马上垮掉、疑惑不已：「这么漂亮怎么可能是你？」希澈这才说明那是最近很红的AI绘图，金俊昊看了笑到不行，金钟旼却仍说：「是我的类型，太清纯了。」希澈听了也笑到脸红，全场只剩失落的李常敏笑不出来……



答案出炉，其他女子果然也是AI假人，分别是李常敏、金俊昊与金钟旼，李常敏看了自信大升：「我可以生女儿了！」金俊昊倒是对申惠善很抱歉，因为他前面才说那女子长得很像申惠善啊！结果四个人的结论是：能生这样的女儿多幸福，妈妈们听了又要火冒三丈了。



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其实，希澈美丽的AI女子形象，早在生日7月9日那天的发文就曝光了，粉丝都对女版希澈的美貌赞叹不已，形容是女团门面呢！你还看过哪位男明星也分享了自己的AI女子照呢？



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