《欢迎来到王之国》俊昊与润娥越爱越高调！本部长通过奶奶关、运用职权带员工海外旅游！润娥竟在泰国夜市大吃台湾美食！（EP.9 –10）

[有雷] 《欢迎来到王之国》本部长俊昊与最佳员工润娥终於正式展开社内恋爱！为了与所爱的人一起出游，俊昊甚至爱屋及乌，将润娥的闺蜜也一起带去员工奖励海外旅游，越爱越高调再也不隐藏了！

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在本部长具元（李俊昊饰）费心准备了「元食堂」追求天嗣朗（润娥饰），即使最后弄得一团糟，两人仍确定了彼此的心意。在饭店上班时两人也总在找机会暗中表达彼此的爱意，不过具元在态度的拿捏上稍有不慎，仍触动了嗣朗的敏感神经。具元想到可从关心奶奶这边进行，带著鲜花去拜访奶奶，没想到正巧接住了差点跌倒的奶奶，也让奶奶先住院接受检查。



嗣朗只好与具元暂住奶奶家一晚，具元回忆起两人曾受困济州岛小岛上，也曾共同住在一个房间过夜。隔天奶奶拉著具元到市场上与友人炫耀一番，甚至还帮具元开了一个帐户用来储蓄买新房子，也告诉具元要真心与嗣朗告白，即使感觉到对方的心意也必须说出来确认彼此的想法才行。护送嗣朗回到住处后，巧遇闺蜜们都在工作上遭遇不顺而抱怨连连，具元一边隐藏自己就是本部长，一边在公司将她们几位都封为年度最优秀员工，并以「卢科长」的身份带她们前往泰国奖励旅游。



具元的贴身卢秘书（安世河饰）巧扮他的上司同行，并且包办了泰国当地的吃喝玩乐行程，有趣的是一行人来到泰国夜市，嗣朗却拉著本部长来到「花生卷冰淇淋」摊位前，吃起了道地台湾夜市美食。精实的行程中，本部长与嗣朗只想摆脱团体行动，争取两人独处的时间。於是只好趁著大家第一天累到熟睡之后，两人相约在饭店泳池约会。



一直对空姐平和有好感的后辈路云，也在此时飞往曼谷，打听了平和的行程后也加入了他们，让平和相当惊喜，更度过了愉快的一晚。隔日本部长与嗣朗一早就打算脱队自己出去玩，就算被大家发现了也没关系，具元送上了奢华的行程以及晚餐，让嗣朗感到幸福不已。此时具元也提到了自己的母亲在儿时突然消失，他一直希望寻找母亲的痕迹而未有结果。



幸福的旅程后，具元即将面对姊姊的一波攻势，他又将如何出招呢？嗣朗也协助具元寻找母亲，不知道饭店的资深员工是否能提供一些线索？



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